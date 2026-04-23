Bid Manager till Securitas Sverige
2026-04-23
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Tillsammans hjälps vi åt att bygga högpresterande och engagerade team genom mångfald och inkludering. Som en nyckelperson hos oss har du möjligheten att skapa en balanserad och positiv kultur där medarbetarna får ta plats och coachas till att prestera på toppen av sin förmåga.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
I rollen som Bid Manager hos oss ansvarar du över anbudsprocessen i upphandlingar.
Som Bid Manager har du det övergripande ansvaret för anbudsprocessen i offentliga och privata upphandlingar. Du leder, samordnar och driver arbetet framåt - från förfrågningsunderlag till inlämnat anbud - med målet att skapa konkurrenskraftiga och vinnande affärer.
Du arbetar aktivt och strukturerat med att samla rätt kompetenser runt varje upphandling och säkerställer att anbudet håller hög kvalitet, är affärsmässigt korrekt och möter kundens behov. Rollen innebär även ett rådgivande ansvar i strategiska beslut och ett nära bidrag till vårt fortsatta arbete med att utveckla försäljningen mot myndigheter, företag och organisationer.
Du blir en del av ett nationellt team om sju personer och samarbetar tätt med kollegor inom försäljning, juridik, drift och andra stödfunktioner - både i Sverige och internationellt.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
ansvara för att anbud lämnas in på upphandlingar
vara uppdaterad på lagstiftning som reglerar offentliga upphandlingar
samverka med andra funktioner inom Securitas i Sverige och internationellt
upprätthålla en god kunddialog med upphandlande myndigheter och andra upphandlande kunder
identifiera och bearbeta upphandlande befintliga och potentiella kunder
utöka nätverket och relationerna inom kundorganisationen
hantera kommunikation mellan upphandlare och interna team
vara uppdaterad på marknadsaktiviteter som påverkar vår vardag, dela information till närmaste kollegor och övriga i organisationen
Vi söker dig som är kommunikativ, affärsdriven och trygg i att ta plats. Du trivs i dialogen - oavsett om det handlar om att formulera skarpa texter, presentera inför beslutsfattare eller stå på scen inför publik. Du har förmågan att strukturera komplex information och göra den tydlig, övertygande och relevant för mottagaren.
Du arbetar självständigt och målinriktat, men värdesätter samtidigt teamwork och nära samarbete. Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och beredd att testa och anamma nya arbetssätt.
Vi tror att en lämplig placeringsort för tjänsten är Linköping, men som en del av vårt team kommer du att ingå i en grupp som arbetar över hela Sverige och därför blir placeringsorten mindre viktig. Med andra ord kan det vara möjligt att arbeta från de flesta städer där vi har kontor, i samråd med chef.
Så oavsett var du bor kommer målsättningen vara densamma - vi ska hjälpa och se till att våra kollegor i landet har rätt förutsättningar att genomföra sitt dagliga arbete.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Tjänsten ställer krav på att du redan har erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling, affärsjuridik, försäljning, ekonomi och affärsutveckling. Du behöver också B-körkort då det ibland förekommer resor (inkl övernattning) i tjänsten.
Specifikt efterfrågade krav:
Erfarenhet av att arbeta med lagarna som reglerar offentliga upphandlingar (LOU, LUK, LUF, LUFS)
God förståelse för avtal och avtalsvillkor
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av försäljning
Vana vid att använda CRM-system (t.ex. Microsoft dynamics)
Goda kunskaper i Office 365
B-körkort
Meriterande:
Utbildningar inom offentlig upphandling
Ekonomisk utbildning
Utbildning inom affärsjuridik eller affärsutveckling
Tidigare erfarenhet av en roll som Bid Manager
Kunskap om våra tjänster t ex parkering, brand eller bevaknings- och larmtjänster
Som person ser vi att du är driven, målfokuserad och samtidigt flexibel i ditt sätt att arbeta. Att du förstår vikten av att vara noggrann och att möta deadlines. För att trivas i rollen tror vi också att du som söker har lätt för att skapa relationer och att samarbeta. Då du kommer att ha ett stort kontaktnät i din roll tror vi att du som söker tycker om att jobba med andra.
Du har också förståelse för affärsstrategier, intäktsmodeller och lönsamhet och en god förmåga att analysera kundbehov och utveckla anbudstexter och presentationer.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till Försäljningschef Mats Johansson mats.johansson@securitas.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till Åsa Andersson på asa.andersson@securitas.se
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 2026-05-18
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Unionen samt Ledarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
