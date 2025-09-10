Bid Manager
En världsledande aktör inom avancerad militär utbildningsmateriel med kunder över hela världen. Med den senaste tekniken och ett starkt fokus på innovation erbjuder företaget en arbetsmiljö där människan och utveckling står i centrum. Här ges du möjlighet att växa och bidra till lösningar och utveckling inom ett stabilt och framåtlutat bolag i en unik branschOm tjänsten
Som Bid Manager ansvarar du för att driva offert- och anbudsprocessen från start till mål, i nära samarbete med både lokala och globala säljare. Tillsammans utgör ni ett starkt team som driver affären framåt. Rollen innebär arbete i en internationell miljö med kunder över hela världen, vilket kan innebära resor som en naturlig del av arbetet och som en viktig möjlighet att bygga relationer och få djupare insikt i kundens behov. Du ansvarar för att ta fram underlag, planera och koordinera offerter och anbud samt stödja säljare genom hela processen - från första kontakt och icke-bindande offert till skarp anbudsförhandling och slutförhandling samt vid eventuell revision. Du säkerställer att affären är väl granskad, konkurrenskraftig och att all dokumentation och underlag är korrekt.
Din kompetens Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Ingenjörsexamen inom industriell ekonomi eller annan teknisk inriktning
Förmåga att arbeta med stora textmängder och sammanfatta kärnan i kundens behov
Teknisk förståelse eller tydligt tekniskt intresse
Det är en fördel om du har erfarenhet av tidigare BID-arbete, projektledning eller systemingenjörsroller. Erfarenhet av produktutveckling, offentlig upphandling eller att skriva tekniska lösningar utifrån kundens krav är också värdefullt. Kunskaper i ytterligare språk och internationell erfarenhet är meriterande.
Vi söker dig som är analytisk, kommunikativ och strukturerad. Du trivs med att samarbeta och driva processer framåt. Med eget driv och ansvar tar du initiativ och uppskattar variationen i en roll som kombinerar analys, möten, resor och skriftligt arbete. Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Jönköping
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
