Bibliotekssamordnare
Eda kommun , Samhällsbyggnad / Bibliotekariejobb / Eda Visa alla bibliotekariejobb i Eda
2026-02-25
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Samhällsbyggnad är ett verksamhetsområde med service och medborgarfokus. Här finns flera olika verksamheter som Fritid & Kultur, Arbete & Integration, Fastighet & Plan, Kostsektion och Räddningstjänst.
Vårt arbete innebär att i olika former bidra till ett tryggt, hållbart och jämlikt samhälle för våra medborgare.
Vill du leda och utveckla en biblioteksverksamhet med fokus på tillgänglighet och samverkan? Nu söker vi en engagerad och närvarande bibliotekssamordnare för biblioteken i Eda.
Som bibliotekarie med samordningsansvar leder du det dagliga arbetet för personal på ett huvudbibliotek och två filialer. I arbetet ansvarar du för bemanning och schemaläggning samt ekonomisk uppföljning. I rollen ingår att planera och utveckla verksamheten utifrån politiskt beslutade mål. Du kommer att vara drivande i att tillsammans med kollegor på fritids- och kulturavdelningen utveckla avdelningens utåtriktade verksamhet och verka för ett levande kulturliv där besökaren sätts i centrum.
Du är direkt underställd avdelningschefen för fritid och kultur.
Sedvanliga bibliotekarieuppgifter samt kvällstjänstgöring förekommer.KvalifikationerKvalifikationer
* Vi söker dig som har akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap (eller motsvarande)
* Du har erfarenhet av biblioteksarbete, gärna med ett ledar- eller samordningsansvar
* Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och intresse för läsfrämjande arbete
* Du har goda IT-kunskaper och intresse för digital utveckling
* Som person är du inspirerande och närvarande, engagerad och trygg och trivs med att möta besökare och kollegor. Du har god samarbetsförmåga och är flexibel och lyhörd
* B-körkort är ett krav
* Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning och/eller målgruppsanpassad verksamhet, framförallt läsfrämjande och programverksamhet riktad mot vuxna
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Ersättning
