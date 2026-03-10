Biblioteksassistent med digitala inriktningar, vikariat
2026-03-10
Publiceringsdatum2026-03-10
Välkommen till vårt glada gäng! Vi söker en Biblioteksassistent med digitala inriktningar till Arjeplogs kommunbibliotek.
Till biblioteksassistentens uppgifter hör ansvar som digital coach såsom handledning i digitala söktjänster samt att bistå med digital kompetens på Medborgarhuset. Även uppgifter kopplat till bibliotekets verksamhet såsom delansvar i kund disk, kassaapparaten, utskick av böcker i länet, arbete med samlingarna för olika åldersgrupper samt samarbete med både aktörer inom och utom biblioteket. Uppgifter kopplat till kulturella arrangemang och administration inom skapande skola, kulturskolan och andra kulturella aktiviteter för allmänheten är också en del av ansvarsområdet.
- Del ansvar för bibliotekssystemet.
- Del ansvar kund disk, kassaapparaten, klass besök, utskick av böcker i länet.
- Del ansvar planering och utförande öppna aktiviteter i biblioteket.
- Aktivt verka för verksamhetsutveckling.
- Kommunens konstregister
- Periodika
- Fjärrlån
- Talboksansvarig/Legimus
- Kulturskola och lovaktiviteter, och - tillsammans med rektorer - skapande skola.
- Söka, rekvirera och redovisa statsbidrag på kulturområdet såsom exempelvis bidrag för inköp, bokstart, kulturskolan, skapande skola etc.
- Aktivt verka för verksamhetsutveckling både i skol- och folkbibliotek samt inom kultur.
- Uppmärksamma dagar så som exempelvis Giellavahkku, Svenska-och samiska nationaldagen, Alla hjärtans dag, barnboksveckan, Augustpris, m.fl.
- Andra av chef tilldelade arbetsuppgifterKvalifikationer
- Vi söker dig som har lätt att komma i kontakt med människor i alla åldrar. Värdskap, hög servicekänsla och ett gott bemötande är viktigt. Det är viktigt att du är skicklig på att arbeta i ett team, samarbeta, utveckla gruppens arbete och tillsammans med dina kolleger ta ansvar för helheten. Du måste därför ha god social förmåga och vara kommunikativt skicklig med både barn, ungdomar och vuxna, vara organisatoriskt kompetent och ha förmågan att leda anordnandet av kulturarrangemang.
- Kompetens i minoritetsfrågor
- Flexibel och administrativ skicklighet.
- Erfarenhet och kompetens inom verksamhetsområdet
- Gymnasieutbildning
- Bibliotekarieutbildning eller likvärdigt
- God teknik, it- och data vana
- Personlig lämplighet och skicklighet gällande service , stöd och skrift.
- Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Övrig information
Tillträde 2026-05-01 eller enligt överenskommelse
Varaktighet till och med 2027-01-01 med eventuell möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad 75%
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav för anställning
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
Kommunen ser positivt på om du även vill arbeta inom kommunens räddningstjänst som deltidsbrandman.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
