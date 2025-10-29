Biblioteksassistent
2025-10-29
Vi söker en kreativ och serviceinriktad biblioteksassistent!Publiceringsdatum2025-10-29Beskrivning
Vill du arbeta i en miljö där kunskap, kultur och möten med människor står i centrum? Vi söker nu en biblioteksassistent som vill vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till ett levande bibliotek.Dina arbetsuppgifter
I rollen som biblioteksassistent kommer du att ha ett brett ansvar och arbeta med många olika delar av bibliotekets verksamhet. Du kommer att bemanna informationsdisken och vara ett stöd i skolbiblioteket, där du hanterar utlån, bokuppsättning, hyllstädning och informationsspridning. Du ansvarar för Daisyhantering och skyltning, samt har huvudansvaret för bibliotekets marknadsföring - både via sociala medier, hemsida, intranät och affischer. Du har kontakt med media såsom NLT, Knallebladet och Sveriges Radio, och publicerar aktiviteter i evenemangskalendern.
Du kommer även att arbeta med konstregistret, fakturor till låntagare och ha ett utökat ansvar för fakturahantering. Det finns möjlighet att delta i interna grupper såsom krisgrupp och informationsgrupp. Under skollov är du med och planerar lovaktiviteter, och du samarbetar med programansvarig för vuxenverksamheten. Du ansvarar för inköp och beställning av material som papper, kaffe, muggar och Eurobib-produkter.
En viktig del av tjänsten är att vara ansvarig för Kreativa biblioteket och pepparkakshusutställningen tillsammans med bibliotekarie, samt att stötta evenemangskoordinatorn vid månadsmarknaden. Utöver detta ingår även andra uppgifter som förekommer i bibliotekets dagliga verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, initiativrik och har god samarbetsförmåga. Du har ett öga för detaljer, gillar att arbeta med människor och har gärna erfarenhet av biblioteksarbete, kommunikation eller administration.
Goda IT-kunskaper och vana av sociala medier är av stor vikt. Erfarenhet av arbete i folkbibliotek är meriterande, liksom arbete med barn och ungdomar. Vi tror att du som söker är en utåtriktad, noggrann och serviceinriktad person med förmåga att möta alla våra olika målgrupper. Du har förmåga att inspirera till läsglädje. Du är kreativ och har förmåga att omsätta dina idéer i praktiken.
Du bör även ha körkort och tillgång till egen bil.Anställningsvillkor
Tjänstgöring på kvällar och helger kan komma att bli aktuellt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med god gemenskap och härliga kollegor som stöttar varandra. Hos oss får du arbeta i en kreativ miljö där idéer uppmuntras och där varje dag bjuder på nya möjligheter. Du får ta del av fina förmåner, såsom friskvårdsbidrag, och framför allt ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för både stora och små besökare.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
