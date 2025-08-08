Bibliotekarie- föräldravikariat

Perstorps kommun / Bibliotekariejobb / Perstorp
2025-08-08


Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för invånarna i Perstorp. Vi erbjuder dig en arbetsplats med mycket arbetsglädje, där utveckling och lösningsfokus är framträdande drag. Varje dag försöker vi att vara lite smartare, lite effektivare och lite bättre än vi var igår.

Perstorps kommun ligger i ett av Sveriges mest expansiva område, Öresundsregionen. Du hittar oss centralt i norra Skåne där vi omsluts av underbar natur som inbjuder till avstressande friluftsaktiviteter. Kommunen har cirka 7 500 invånare och runt 560 tillsvidareanställda. I kommunen finns ett starkt näringsliv och folkhälsofrågorna ligger högt på agendan.

Publiceringsdatum
2025-08-08

Beskrivning
Perstorps bibliotek är en liten men engagerad arbetsplats med fem medarbetare och en bibliotekschef.

Vi söker nu två vikarier för våra kollegor som ska vara föräldralediga - välkommen till ett sammansvetsat team där samarbete, idéutbyte och arbetsglädje står i centrum.

Vikariaten är på 80 % och sträcker sig till och med 30 september 2026, med eventuell möjlighet till förlängning.

De två tjänsterna har olika inriktning:

Tjänst 1: Ansvar för barn- och ungdomsverksamhet, inklusive planering och genomförande av läsfrämjande program och aktiviteter.

Tjänst 2: Ansvar för allmänkultur samt arbete med kulturgarantin.

Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie hos oss kommer du att arbeta med:

Bemanning i informationsdisken

Mediehantering och inköp

Programverksamhet och arrangemang

Sociala medier och kommunikation

Övriga uppgifter som hör till den dagliga biblioteksverksamheten

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Examen i biblioteks- och informationsvetenskap

God digital kompetens och erfarenhet av bibliotekssystem

Intresse för litteratur, läsfrämjande och kulturella frågor

Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:

Trivs i mötet med människor - barn, unga och vuxna

Har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor

Är strukturerad, initiativrik och har lätt för att planera och genomföra aktiviteter

Har intresse för att bidra till en verksamhet i ständig utveckling

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Omfattning: 80 %

Anställningsform: Vikariat till och med 30 september 2026, med möjlighet till förlängning

Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetstid: Kvälls- och helgtjänstgöring ingår enligt schema



Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende.

Ersättning
Månadsavlönad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/59".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Perstorps kommun (org.nr 212000-0910)

Arbetsplats
Kultur och fritidsförvaltningen

Kontakt
Annica Sankilampi
0435-39224

Jobbnummer
9451111

