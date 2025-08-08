Bibliotekarie- föräldravikariat
2025-08-08
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för invånarna i Perstorp. Vi erbjuder dig en arbetsplats med mycket arbetsglädje, där utveckling och lösningsfokus är framträdande drag. Varje dag försöker vi att vara lite smartare, lite effektivare och lite bättre än vi var igår.
Perstorps kommun ligger i ett av Sveriges mest expansiva område, Öresundsregionen. Du hittar oss centralt i norra Skåne där vi omsluts av underbar natur som inbjuder till avstressande friluftsaktiviteter. Kommunen har cirka 7 500 invånare och runt 560 tillsvidareanställda. I kommunen finns ett starkt näringsliv och folkhälsofrågorna ligger högt på agendan.
Perstorps bibliotek är en liten men engagerad arbetsplats med fem medarbetare och en bibliotekschef.
Vi söker nu två vikarier för våra kollegor som ska vara föräldralediga - välkommen till ett sammansvetsat team där samarbete, idéutbyte och arbetsglädje står i centrum.
Vikariaten är på 80 % och sträcker sig till och med 30 september 2026, med eventuell möjlighet till förlängning.
De två tjänsterna har olika inriktning:
Tjänst 1: Ansvar för barn- och ungdomsverksamhet, inklusive planering och genomförande av läsfrämjande program och aktiviteter.
Tjänst 2: Ansvar för allmänkultur samt arbete med kulturgarantin.Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie hos oss kommer du att arbeta med:
Bemanning i informationsdisken
Mediehantering och inköp
Programverksamhet och arrangemang
Sociala medier och kommunikation
Övriga uppgifter som hör till den dagliga biblioteksverksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap
God digital kompetens och erfarenhet av bibliotekssystem
Intresse för litteratur, läsfrämjande och kulturella frågor
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
Trivs i mötet med människor - barn, unga och vuxna
Har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor
Är strukturerad, initiativrik och har lätt för att planera och genomföra aktiviteter
Har intresse för att bidra till en verksamhet i ständig utveckling
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Omfattning: 80 %
Anställningsform: Vikariat till och med 30 september 2026, med möjlighet till förlängning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Kvälls- och helgtjänstgöring ingår enligt schema
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende.
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Kultur och fritidsförvaltningen
Annica Sankilampi 0435-39224
