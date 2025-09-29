Bibliotekarie, vikariat
Avesta kommun, Kultur / Bibliotekariejobb / Avesta Visa alla bibliotekariejobb i Avesta
2025-09-29
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Kultur i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Avesta bibliotek söker en bibliotekarie till ett vikariat, omfattning 80 %. Period: 1 januari - 30 april 2026, med möjlighet till förlängning.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som bibliotekarie möter du våra besökare i vardagen, hjälper till med lån, informationssökning och enklare tekniska frågor. Du ansvarar också för vissa avdelningar, hanterar reservationer och bidrar i arbetet med digital delaktighet. I rollen ingår även praktiska uppgifter som bokuppsättning och skyltning samt att vara med och sprida information via affischer, program och sociala medier.
Vi söker dig som:
har examen eller pågående utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
har erfarenhet av biblioteksarbete
är serviceinriktad, flexibel och självgående
har god digital kompetens och vana vid sociala medier
Meriterande är erfarenhet av arbete med digital delaktighet och kommunikation.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
UTBILDNING
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Alternativt: pågående utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
ERFARENHET
Tidigare erfarenhet av arbete i bibliotek med sedvanliga uppgifter.
Digital kompetens
God IT-vana och vana av att arbeta i biblioteksdatasystem och vanliga administrativa program. Förmåga att stötta användare vid enklare tekniska frågor (skrivare, datorer, e-tjänster).
Erfarenhet av arbete med kommunikation
Vana vid hemsidespublicering och publicering i sociala medier. Vana vid enklare grafisk formgivning.
Språkkunskaper
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
B-körkort krävs.
MERITERANDE ERFARENHETER
Erfarenhet av arbete med digital delaktighet eller Digidel. Erfarenhet av biblioteksskyltning, arbete med reservationshantering, fjärrlån och fysiskt bestånd. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280506/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Kultur Kontakt
Verksamhetsledare
Brita Westerman brita.westerman@avesta.se 0226-64 51 58 Jobbnummer
9531348