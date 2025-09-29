Bibliotekarie, vikariat

Avesta kommun, Kultur / Bibliotekariejobb / Avesta
2025-09-29


Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?

Avesta bibliotek söker en bibliotekarie till ett vikariat, omfattning 80 %. Period: 1 januari - 30 april 2026, med möjlighet till förlängning.

Beskrivning av arbetsuppgifter

Som bibliotekarie möter du våra besökare i vardagen, hjälper till med lån, informationssökning och enklare tekniska frågor. Du ansvarar också för vissa avdelningar, hanterar reservationer och bidrar i arbetet med digital delaktighet. I rollen ingår även praktiska uppgifter som bokuppsättning och skyltning samt att vara med och sprida information via affischer, program och sociala medier.

Vi söker dig som:

har examen eller pågående utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap

har erfarenhet av biblioteksarbete

är serviceinriktad, flexibel och självgående

har god digital kompetens och vana vid sociala medier

Meriterande är erfarenhet av arbete med digital delaktighet och kommunikation.

Publiceringsdatum
2025-09-29

Kvalifikationer
UTBILDNING

Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Alternativt: pågående utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap i kombination med relevant arbetslivserfarenhet

ERFARENHET

Tidigare erfarenhet av arbete i bibliotek med sedvanliga uppgifter.

Digital kompetens

God IT-vana och vana av att arbeta i biblioteksdatasystem och vanliga administrativa program. Förmåga att stötta användare vid enklare tekniska frågor (skrivare, datorer, e-tjänster).

Erfarenhet av arbete med kommunikation

Vana vid hemsidespublicering och publicering i sociala medier. Vana vid enklare grafisk formgivning.

Språkkunskaper

Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

B-körkort krävs.

MERITERANDE ERFARENHETER

Erfarenhet av arbete med digital delaktighet eller Digidel. Erfarenhet av biblioteksskyltning, arbete med reservationshantering, fjärrlån och fysiskt bestånd.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280506/2025".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Avesta kommun (org.nr 212000-2262)

Arbetsplats
Avesta kommun, Kultur

Kontakt
Verksamhetsledare
Brita Westerman
brita.westerman@avesta.se
0226-64 51 58

Jobbnummer
9531348

