Bibliotekarie till Eksjö stadsbibliotek
2026-04-17
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett starkt intresse för kultur- och biblioteksfrågor, är engagerad, idérik och social. Du har god kunskap om folkbiblioteksverksamhet samt en god litteraturkännedom och sätter alltid besökaren i centrum. Eksjö stadsbibliotek är ett bibliotek med aktivt och varierat utbud både i vårt mediebestånd och i vår programverksamhet. Som bibliotekarie på Eksjö stadsbibliotek arbetar du med att planera och utveckla biblioteksverksamheten tillsammans med övrig personal på biblioteket. Vi söker nu en bibliotekarie med fokus på systemansvar, MIK (medie- och informationskunnighet), fjärrlån och digital delaktighet
I uppdraget ingår bland annat att:
• Ha systemansvar för bibliotekssystemet Koha samt övriga digitala tjänster som biblioteket tillhandahåller
• Fungera som kontaktperson gentemot IT-enhet och systemleverantörer
• Redigera bibliotekets hemsida
• Utveckla och genomföra MIK-insatser för olika målgrupper, såsom källkritik, digital delaktighet och AIrelaterade frågor
• Huvudansvar för fjärrlån i samarbete med övriga kollegor
• Hålla i handledning, utbildningar och drop-in-stöd för besökare och kollegor
• Tjänstgöra i bibliotekets informationsdisk och bistå vid bibliotekets programverksamhet.
• Ge litteraturvägledning och bedriva läsfrämjande arbete för olika målgrupper.
Viss tjänstgöring kan förekomma på vår filial i Mariannelund samt bokbuss, helg- och kvälls tjänstgöring ingår i tjänsten.
Utdrag från belastningsregistret samt kopia på examensbevis ska uppvisas innan anställning

Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap på kandidatnivå eller högre.
Kunskaper och erfarenhet av bibliotekssystemet Koha
Erfarenhet av katalogisering i Libris
Goda kunskaper inom MIK
Erfarenhet av arbete på folkbibliotek
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Är du den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319260-2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Eksjö kommun
Södra Kyrkogatan 4
575 80 EKSJÖ

Kontakt
Bibliotekschef
Axel Botero Fridholm axel.botero-fridholm@eksjo.se 038136133
