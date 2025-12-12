Bibliotekarie till Båstads kommun
Båstads Kommun, Teknik och service / Bibliotekariejobb / Båstad Visa alla bibliotekariejobb i Båstad
2025-12-12
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Båstads Kommun, Teknik och service i Båstad
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
Båstads bibliotek är en betydelsefull mötesplats där litteratur, kultur och kunskap står i centrum. Vi är en demokratisk arena där människor kan inspireras, fördjupa sig eller helt enkelt mötas. Vår vision är att vara en öppen och välkomnande plats som väcker läslust och erbjuder ett brett utbud av tjänster och aktiviteter. Som bibliotekarie hos oss får du en bred och varierad roll där du bidrar till bibliotekens utveckling med fokus på våra användares behov.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att bemanna bibliotekets publika ytor på både huvudbiblioteket i Båstad och på filialen i Förslöv, där du möter besökare i alla åldrar med service, handledning och litteraturförmedling. I det dagliga arbetet bidrar du till att skapa en tillgänglig, inspirerande och välkomnande biblioteksupplevelse. Tjänsten omfattar sedvanliga bibliotekarieuppgifter såsom mediehantering, bokuppsättning, inköp, urval och gallring samt andra administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och kan förändras över tid.
En viktig del av tjänsten är att planera, genomföra och följa upp programverksamhet, lästräffar och andra aktiviteter på båda biblioteken, med fokus på våra prioriterade målgrupper. Arbetet innebär att du både tar egna initiativ och samarbetar med kollegor samt aktörer inom och utanför kommunen för att skapa meningsfulla kultur- och läsupplevelser. I samband med programarbetet ingår även att arbeta utåtriktat och bygga relationer i lokalsamhället för att nå nya målgrupper.
I tjänsten ingår att arbeta med digital delaktighet, bland annat genom att erbjuda digital handledning både i disken och som en del av vår boka en bibliotekarie-verksamhet samt att bidra till bibliotekets kommunikation via sociala medier. Tjänsten innebär schemalagd kvälls- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller en annan relevant eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete på folkbibliotek, programverksamhet eller samverkan med olika samhällsaktörer är meriterande och ger dig goda förutsättningar att snabbt komma in i rollen. Du har goda litteraturkunskaper och gärna erfarenhet av läsfrämjande arbete för både barn och vuxna.
Du har mycket god digital kompetens och ser teknik som ett naturligt verktyg i bibliotekets utveckling. Du är trygg i att arbeta med olika digitala system och verktyg, och erfarenhet av digitaliseringsfrågor, MIK och sociala medier ses som ett plus.
Som person är du nyfiken, serviceinriktad och trygg i mötet med människor i olika åldrar och med varierande behov. Du arbetar strukturerat och självständigt, samtidigt som du trivs i samarbete och har lätt för att skapa relationer. Du tar initiativ, bidrar med idéer och har en stark vilja att utveckla verksamheten.
För tjänsten krävs B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser fram emot att få veta mer om dig!
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval - Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
(org.nr 212000-0944) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstads Kommun, Teknik och service Kontakt
Bibliotekschef
Kendra McDonnell kendra.mcdonnell@bastad.se 0431-77086 Jobbnummer
9640562