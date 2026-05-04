Bibliotekarie med verksamhetsansvar
2026-05-04
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Vi söker nu en vikarierande bibliotekarie med verksamhetsansvar. Du arbetar på biblioteken i Berga och Johannelund och bygger relationer med biblioteksbesökare där bemötande och service är ditt främsta fokus. I arbetet ingår mediearbete och att möta, vägleda och hjälpa besökarna. Du har ett fokus på verksamhet riktat mot barn och unga i Johannelund. Du arbetar utåtriktat i nära samarbete med dina kollegor i teamet.
I verksamhetsansvaret ingår att se helheten, att arbeta med stadsbibliotekets mål och att följa upp verksamheten.
Berga- och Johannelunds närbibliotek utgör en enhet, vilket innebär att du kan vara placerad på båda de två biblioteken. Kvällsarbete ingår i tjänsten, och arbete på helger kan förekomma.
Din arbetsplats
Linköpings stadsbibliotek består av 12 biblioteksenheter som tillsammans arbetar för att driva och utveckla Linköpings stadsbibliotek. Vi vill att biblioteket ska vara en interaktiv mötesplats för alla. Centralt för oss är att jobba med demokrati, bildning och kultur. Vi arbetar med att lyfta prioriterade målgrupper, verka utanför de egna lokalerna, samarbeta med andra verksamheter och att öka deltagandekulturen. Vi ska skapa plats för nytänkande, öppna upp för nya kulturyttringar i nära samverkan med övriga kulturverksamheter.
Linköpings stadsbibliotek bildar tillsammans med övriga folkbibliotek i Östergötland och Tranås Götabiblioteken. Målet för Götabiblioteken är att vi sammanför människor, gör kunskap levande, väcker fantasi och möjliggör att alla kan upptäcka och lära för att skapa ett starkt och hållbart samhälle där alla kan nå sina drömmar.
Du kommer ha din arbetsplats på Berga och Johannelunds bibliotek. Johannelund är ett meröppet bibliotek, vilket ger besökarna möjlighet att använda biblioteket på obemannade öppettider. Berga bibliotek är lokaliserat i Berga slott, tillsammans med andra kommunala verksamheter. I Berga läggs stor vikt på samverkan med andra organisationer i lokalsamhället, exempelvis kyrkan och Stångåstaden.
Du som söker
Vi söker dig som har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan examen som vi finner likvärdig. Du får gärna ha god kännedom för barnlitteratur och erfarenhet av arbete på bibliotek. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift då du kommer att ha mycket kontakter både internt och externt.
Vidare är det starkt meriterande om du har erfarenhet av ledarskap. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med service och bemötande samt om du har god datorvana så att du kan hjälpa bibliotekets användare kring tjänster och teknik som är tillgängliga via biblioteket.
Du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Jobbet kräver att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Vi förutsätter att du har en god serviceförmåga vilket innebär att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är utåtriktad och social i yrkesmässiga sammanhang och skapar kontakter. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du är van att arbeta mot mål.
Det är viktigt att du är bra på att samarbeta med andra, samtidigt måste du tycka om att arbeta självgående och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi tror att det är en stor fördel om du gillar att jobba i en miljö som kräver flexibilitet. Du har ett inkluderande förhållningssätt och är bra på att engagera kollegor. Det är även viktigt att du är trygg i dig själv och förhåller dig professionellt i dina kontakter med våra besökare. Vi förutsätter att du sätter besökaren i centrum och har en vilja och förmåga att ge service på ett lyhört, tydligt och inkluderande sätt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-09-01 t.o.m. 2027-08-30
Anställningsform: Vikariat
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17033
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Kultur- och fritidsförvaltningen
)
581 81 LINKÖPING Kontakt
Verksamhetschef
Anja Leiding anja.leiding@linkoping.se 013-294039 Jobbnummer
9888168