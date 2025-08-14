Bibliotekarie med fokus barn och unga
2025-08-14
Om arbetsplatsen
Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museum, Helsingborgs kulturskola och Helsingborgs konsthall och Dunkers scener. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR.
Bibliotekets uppdrag är att ge alla invånare i Helsingborg fri tillgång till information och kunskap, skapa inspirerande mötesplatser, arbeta läsfrämjande och arbeta med digital delaktighet för att verka för fri åsiktsbildning och utveckling i det demokratiska samhället. Som en del av bibliotekets strategi arbetar hela verksamheten med att lyfta prioriterade målgrupper, verka utanför de egna lokalerna, samarbeta med andra verksamheter samt öka deltagandekulturen. Biblioteksverksamheten arbetar som en helhet och omfattar nio områdesbibliotek, biblioteksbuss, stadsbibliotek och det digitala biblioteket. Organisationen består av fem avdelningar (Läs, Möt, Sök, Digitala biblioteket/media, Stöd) och en stab. Totalt arbetar ca åttiotal medarbetare inom verksamheten.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en utvecklingsorienterad och nyfiken bibliotekarie till Helsingborgs bibliotek. Du vill jobba med, och tillsammans med barn och unga.
Uppdraget handlar om att starta upp en biblioteksverksamhet som ska växa fram i dialog och tillsammans med lokalsamhället. Biblioteket på Planteringen ska vara en levande arena för lokal demokrati, dialog och samhällsengagemang. Här ska invånarna ges möjlighet att både förstå hur samhället fungerar och aktivt påverka dess utveckling - liksom bibliotekets innehåll och utbud. Genom möten med beslutsfattare, verksamheter, föreningar och olika organisationer kan besökarna få nya insikter, utbyta erfarenheter och bygga meningsfulla relationer.
Under det första verksamhetsåret kommer fokus att ligga på intensiva dialoger och workshops tillsammans med invånare, lokala aktörer och civilsamhället. Genom dessa aktiviteter ges möjlighet att tillsammans forma både lokalens utformning och innehållet i verksamheten. Invånarnas delaktighet ska fortsatt vara en bärande princip för att säkerställa att bibliotekets erbjudande förblir relevant, inkluderande och i takt med samhällets utveckling.
Planteringens bibliotek ska ingå i det gemensamma reservationssamarbetet och vara tillgängligt som meröppet bibliotek.
Din arbetsuppgifter består av att arbeta med bibliotekets uppdrag med fokus på den dagliga biblioteksverksamheten som är värdskap, bemötande och bemanning av biblioteket. Utöver detta finns det också ett fokus på samarbete och involvering med invånare, andra förvaltningar och aktörer i samhället. Du kommer att jobba med alla bibliotekets användare med fokus på prioriterade målgrupper. För att trivas i rollen är det viktigt att mötet med besökarna ger dig energi och att du tycker om att utforka tillsammans med besökarna. Du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och har en stark förmåga att bygga relationer, möta olika behov och hantera utmaningar. Du behöver ha ett agilt förhållningssätt och vara van att leda dig själv. I rollen ligger även att omvärldsbevaka.
Du blir anställd på Helsingborgs bibliotek, vilket innebär att tjänstgöring och bemanning kan ske både på stadsbibliotek och på något områdesbibliotek. Det förekommer såväl kväll- som helgtjänstgöring. Kvalifikationer
• Du har en akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du har tidigare arbetat med barn och unga.
• Du har lätt för att bygga upp och underhålla ett brett kontaktnät och att hitta fungerande samarbeten.
• Du kommer gärna med nya idéer, infallsvinklar och ser möjligheter i verksamheten.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med invånarinvolvering.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rekryteringsprocessen använder vi oss av urvalsfrågor och lägger stor vikt vid dessa i urvalsarbetet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, båda idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Övrig information
Som en del i rekryteringsprocessen kommer vi att begära in ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv från polisens hemsida.
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2025-10-01 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
