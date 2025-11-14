Bibliotekarie, Lysekils bibliotek
2025-11-14
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Publiceringsdatum2025-11-14
Nu söker vi en bibliotekarie för att stärka upp vårt team på Lysekils bibliotek och ser fram emot att du blir en del av vår verksamhet.
Denna tjänst är delad mellan ansvarsområdena tillgänglighet och barn. Fördelningen mellan områdena kommer variera under året beroende på bibliotekets planering och aktiviteter.
Att arbeta på ett mindre folkbibliotek innebär varierande arbetsuppgifter. Förutom ansvar för sina ansvarsområden ingår bemanning av informationsdisken, hantera och tillgängliggöra bibliotekets resurser samt vara en del av att skapa läsfrämjande aktiviteter.Dina arbetsuppgifter
Inom barn- och ungdomsverksamheten är vi inne i en fas där vi förnyar innehållet och skapar flera nya aktiviteter. Din del kommer främst vara verksamhet riktad mot de yngre barnen och du kommer samarbeta med vår barn- och ungdomsbibliotekarie.
I tillgänglighetsdelen ingår arbete med exempelvis lättläst, äppelhylla och tillgängligheten i biblioteket ur olika aspekter. Denna del är "din egen" och har förnyats under de senaste åren och är mer inarbetad men har också utmaningar speciellt inom aktivitetsområdet.
Då tjänsten är ny i sin utformning kommer du kunna vara med att forma innehållet och arbetssättet.
För att passa och trivas i rollen behöver du:
Ta ansvar för ditt eget arbete och vara självgående samt kunna initiera och skapa goda relationer som främjar samarbete både internt och externt.
Du behöver kunna se sammanhang, ha en överblick och vara beredd och flexibel på att ställa om till nya förutsättningar.
För att trivas i denna roll kommer du också behöva vara kreativ, kunna tänka nytt, samtidigt som du är strukturerad och levererar i tid.Kvalifikationer
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Vi uppskattar om du har erfarenhet av arbetsuppgifterna och du behöver ha erfarenhet och kunskap av att arbeta med och mot barn.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse, företrädesvis januari 2026.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdatum 7 december 2025.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön enligt avtal, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
(org.nr 212000-1389) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Christina Hurtig 0523-613379 Jobbnummer
9604498