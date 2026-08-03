Belysningsprojektörer -Tvärbanan
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-08-03
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Vi söker två Belysningsprojektörer till Tvärbanan hos en myndighet inom trafik.
Vi söker en teknikansvarig projektör och en biträdande projektör som ska stödja den teknikansvariga projektören.
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort Stockholm.
Varje roll omfattar cirka 25 % av en heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget omfattar två roller inom belysningsprojektering för program Tvärbanan Kistagrenen. Den teknikansvariga projektören ansvarar för det tekniska arbetet och huvuddelen av projekteringen, medan den biträdande projektören stödjer den teknikansvariga projektören i projekteringsarbetet. Uppdraget omfattar att färdigställa pågående bygghandlingsprojektering för belysning, hantera frågor från entreprenör under byggtiden samt ta fram relationshandlingar. Projekteringen genomförs i nära samverkan med projektledning, projekteringsansvariga, kommuner, entreprenörer, sakkunniga och övriga tekniska discipliner inom programorganisationen.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Teknikansvarig projektör ansvarar för det tekniska arbetet och huvuddelen av belysningsprojekteringen
Biträdande projektör stödjer den teknikansvariga projektören i projekteringsarbetet
Färdigställa pågående bygghandlingsprojektering för belysning
Ta fram bygghandlingsprojektering och relationshandlingar för belysning inom utförandeentreprenad AB04
Färdigställa förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad AB04
Stödja entreprenör och byggledning med frågor under byggtiden
Samverka med projektledning, projekteringsansvariga, kommuner, entreprenörer, sakkunniga och övriga tekniska discipliner inom programorganisationen
Följa och verifiera programmets kravuppfyllnad
Säkerställa att leveranser av handlingar följer programmets CAD-manual
Säkerställa att leveranser följer kommunernas krav
Leverera handlingar i 2D och 3D
Samordna projektering i 3D
Leverera dokumenterad egenkontroll och interngranskning med varje leverans.
Krav (OBS, obligatoriska)
Generella krav:
Flytande svenska i tal och skrift.
Teknikansvarig projektör:
Högskole- eller yrkesutbildningsingenjör (minst två år) alternativt minst 8 års arbetserfarenhet inom projektering av belysning.
Dokumenterad erfarenhet av projektering av belysning eller el i systemhandlning, förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling under sammanlagt minst 10 år.
Minst två års erfarenhet av 3D-projektering av belysning hos offentlig beställare inom spårväg under de senaste 5 åren.
Minst två års erfarenhet som teknikansvarig för Belysning under de senaste 5 åren.
Biträdande projektör:
Högskole- eller yrkesutbildningsingenjör (minst två år)
Arbetat minst 1 år med projektering av belysning eller el i systemhandlning, förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling.
Arbetat minst 1 år med att själv ha utfört 3d projektering.
Meriterande
Teknikansvarig projektör:
Dokumenterad erfarenhet av bygghandlingprojektering samt relationshandlingar av belysning till kommun i minst ett uppdrag.
Minst två år erfarenhet av Bluebeam eller liknande dokumentgranskningsprogram.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163398-2128676". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10020273