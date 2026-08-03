Aura Personal söker nu en mekaniker till vår kund i Partille

Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-08-03


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Om tjänsten Vår kund är en väletablerad verkstad i Partille med ett stabilt kundflöde och en bred verksamhet. Här arbetar du i en modern verkstad med bra utrustning och tillgång till diagnosverktyg, tillsammans med ett erfaret gäng som hjälper varandra och håller en hög servicenivå gentemot kunderna.
Som mekaniker ansvarar du för hela arbetet med de fordon du får tilldelade – från felsökning och åtgärd till provkörning och slutkontroll. Uppdragen varierar mellan enklare servicearbeten och mer omfattande reparationer, vilket gör att du får en bred och utvecklande vardag. Du har tät kontakt med servicerådgivare och övriga mekaniker, och du får utrymme att arbeta självständigt och lägga upp ditt arbete på egen hand.
Det här är ett uppdrag för dig som vill komma in i en verkstad med ordning och reda, där kvaliteten på arbetet står i fokus och där varje bil ska lämna verkstaden i toppskick.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Arbetsuppgifter
Service och underhåll av fordon

Felsökning och reparationer

Byte av slitdelar och komponenter

Kvalitetskontroll inför leverans till kund

Nära samarbete med övriga mekaniker och verkstadspersonal

Vi söker dig som

Har flera års erfarenhet som fordonsmekaniker

Har fordonsteknisk utbildning

Har B-körkort

Är van att arbeta självständigt och kan felsöka på egen hand

Är noggrann, serviceinriktad och en lagspelare med bra inställning

Vad vi erbjuder

Anställning via Aura Personal med kollektivavtal

Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen

Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss

Placering: Partille Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163431-2128672".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Partille gymnasium (visa karta)
433 33  PARTILLE

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
10020268

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