Aura Personal söker nu en mekaniker till vår kund i Partille
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vår kund är en väletablerad verkstad i Partille med ett stabilt kundflöde och en bred verksamhet. Här arbetar du i en modern verkstad med bra utrustning och tillgång till diagnosverktyg, tillsammans med ett erfaret gäng som hjälper varandra och håller en hög servicenivå gentemot kunderna.
Som mekaniker ansvarar du för hela arbetet med de fordon du får tilldelade – från felsökning och åtgärd till provkörning och slutkontroll. Uppdragen varierar mellan enklare servicearbeten och mer omfattande reparationer, vilket gör att du får en bred och utvecklande vardag. Du har tät kontakt med servicerådgivare och övriga mekaniker, och du får utrymme att arbeta självständigt och lägga upp ditt arbete på egen hand.
Det här är ett uppdrag för dig som vill komma in i en verkstad med ordning och reda, där kvaliteten på arbetet står i fokus och där varje bil ska lämna verkstaden i toppskick.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Service och underhåll av fordon
Felsökning och reparationer
Byte av slitdelar och komponenter
Kvalitetskontroll inför leverans till kund
Nära samarbete med övriga mekaniker och verkstadspersonal
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som fordonsmekaniker
Har fordonsteknisk utbildning
Har B-körkort
Är van att arbeta självständigt och kan felsöka på egen hand
Är noggrann, serviceinriktad och en lagspelare med bra inställning
Vad vi erbjuder
Anställning via Aura Personal med kollektivavtal
Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Placering: Partille Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163431-2128672". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Partille gymnasium (visa karta
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433 33 PARTILLE Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10020268