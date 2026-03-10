BI-konsult till adbriq
AB Effektiv Borås / Datajobb / Borås Visa alla datajobb i Borås
2026-03-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
adbriq fortsätter att växa och söker nu en BI konsult som vill arbeta i gränslandet mellan verksamhet och affärssystem - med fokus på Microsofts plattform och primärt Power BI och Dynamics 365 Business Central.
Din framtida arbetsgivare
adbriq AB skapar värde genom att kombinera djup verksamhetsförståelse med IT-kompetens. Vi arbetar i hela värdekedjan - från rådgivning och kravställning till implementering, utveckling och support. Med specialistkompetens inom Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidigare NAV) / TRIMIT hjälper vi främst små och medelstora företag inom handel, mode, sport och profilprodukter. Våra kundrelationer är långsiktiga och nära - något som möjliggör hög kvalitet i varje projekt och en stabil, hållbar tillväxt. Läs mer på www.adbriq.com
Vad erbjuder rollen?
Som BI konsult hos adbriq arbetar du nära kundens verksamhet för att skapa bättre beslutsunderlag, effektivare processer och större insikt i data. Du blir en nyckelperson i kundernas digitala utveckling - från nulägesanalys till kravställning, utveckling och implementering av BI lösningar kopplade till Business Central och Power BI.
Du får arbeta med erfarna kollegor, varierade uppdrag och stort utrymme att påverka både lösningar och arbetssätt.
Exempel på uppdrag:
• Kartlägga och förbättra verksamhetsprocesser med hjälp av data och systemstöd
• Ta fram kravspecifikationer, lösningsförslag och tekniska underlag
• Bygga, utveckla och kvalitetssäkra BI och rapporteringslösningar
• Implementera och optimera integrations- och datamodellering kopplat till Business Central
• Hålla utbildningar, workshops och stötta kunder i datadrivna arbetssätt
• Delta i eller leda projekt inom BI och affärsutveckling
Vem är du?
Du har erfarenhet av BI, controlling eller kvalificerad analys och vill komma närmare affärssystemet och verksamhetens processer. Du är nyfiken på hur data, struktur och systemstöd skapar värde - och du vill ta nästa steg som rådgivare och specialist.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av BI, controlling eller liknande analytiska roller
• God förståelse för affärsprocesser, gärna inom exempelvis ekonomi, logistik eller retail
• Erfarenhet av BI verktyg och datamodellering
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Extra meriterande:
• Erfarenhet av Business Central eller NAV
• Tidigare erfarenhet av konsultarbete
• Branscherfarenhet från textil-, retail- eller handelsbolag
Du är metodisk, kvalitetsmedveten och tar ansvar för dina uppdrag. Samtidigt är du trygg i mötet med människor och skapar långsiktiga relationer genom tydlig och lyhörd kommunikation.
Är detta din perfekta match?
Hos oss blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team med stark kompetens och stort hjärta. Vi värdesätter glädje, gemenskap och utveckling - både professionell och personlig.
Vi erbjuder:
• Starkt utvecklingsfokus och möjlighet att bredda din kompetens
• Arbete nära kundernas verksamhet och beslutsprocesser
• Incitamentsprogram, friskvårdsbidrag och tjänstepension
• En stabil och växande arbetsplats med högt förtroende hos kunderna
• Kollegor som gärna delar kunskap, testar nytt och hjälper varandra framåt
Vill du vara med och forma framtidens BI lösningar för våra kunder? Då kan detta vara din nästa möjlighet.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 6 april. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna jens@effektiv.se
på kajsa.larsson@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
BI, ERP, Business Central, TRIM, Navision, controlling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7355391-1884553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Skaraborgsvägen 1B (visa karta
)
506 30 BORÅS Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9788590