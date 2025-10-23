BI-analytiker
Techster Solutions AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techster Solutions AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Vi söker nu en BI-analytiker. Uppdragsbeskrivning: Kund söker en driven BI analytiker till Digitaliseringsenheten. Digitaliseringsenheten ingår i avdelningen för verksamhetsstöd som har till uppgift att säkerställa en stödjande verksamhet i balans med kärnverksamhetens behov. Digitaliseringsenheten har i uppdrag att utveckla verksamhetsnära digitala lösningar för att möta de utvecklingsbehov som finns inom kundens olika verksamhetsdelar. Enheten har ett helhetsansvar för nyutveckling, underhåll och support. Digitaliseringsenheten består av fyra agila utvecklingsteam som har hög ambition och arbetar med moderna metoder och verktyg och präglas av innovation och nytänkande. Placering: Kundens kontor i Stockholm men med viss möjlighet till distansarbete. Arbetsuppgifter Som BI-analytiker i vårt datafångstteam är du central i att driva vår transformation mot en mer insiktsdriven myndighet. Du ansvarar för att omvandla verksamhetens behov till tydliga och användarvänliga rapporter i Power BI on-premise där du skapar struktur i data och lyfter fram de insikter som gör skillnad. Arbetet innefattar att samla in krav, modellera data och bygga rapporter och dashboards som inte bara visar siffror utan berättar en historia. Du kommer att samarbeta nära både tekniska specialister och verksamhetsnära användare och bidra till att våra data blir ett effektivt beslutsstöd. I rollen ingår även att säkerställa datakvalitet, förbättra befintliga lösningar och vara en drivande kraft i att utveckla vårt sätt att arbeta med datadriven analys.
KravSkallkrav:
Relevant akademisk utbildning inom data/IT (t.ex. systemvetenskap, datavetenskap, statistik eller liknande) eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig.
Minst 2-3 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet för rollen
Mycket goda kunskaper i att bygga rapporter och visualiseringar i Power BI (gärna on-premise).
Erfarenhet av att arbeta med SSAS-kuber (SQL Server Analysis Services) och ha en förståelse för hur data modelleras och struktureras för effektiv analys i Power BI.
Förmåga att kommunicera insikter på ett pedagogiskt och visuellt tilltalande sätt ("data storytelling").
Goda kunskaper i SQL och erfarenhet av att arbeta med relationsdatabaser.
Erfarenhet av kravinsamling och nära dialog med verksamheten för att förstå behov och omsätta dem i BI-lösningar.
Strukturerat arbetssätt med fokus på datakvalitet, användbarhet och leveranssäkerhet.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Utvärdering av de personliga egenskaperna kommer att ske vid en eventuell intervju
Börkrav:
Förståelse för grundläggande design- och UX-principer för att skapa tydliga och användarvänliga rapporter.
Erfarenhet av att arbeta med färgsättning, layout och visualisering för att förstärka budskap i data.
Förmåga att coacha och utbilda andra i BI-verktyg och datadrivet arbetssätt.
Erfarenhet av att samarbeta med andra i agila utvecklingsprojekt
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techster Solutions AB
(org.nr 559163-1659), https://www.techstersolutions.se Arbetsplats
Techster Solutions Kontakt
Tufan Göker tufan@techstersolutions.se Jobbnummer
9571524