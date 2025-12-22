Betongbilschaufför
2025-12-22
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
, Borås
, Mölndal
, Vara
Gillar du frihet under ansvar, tidiga morgnar och arbetsdagar som aldrig blir exakt som planerat? Perfekt. Då kan det här vara jobbet för dig.
Vi söker nu en betongbilschaufför med utgångspunkt i Alingsås. Hos Fristads Express är du inte bara chaufför, du är vårt ansikte ute hos kund. Byggarbetsplatserna varierar, dagarna ser olika ut och det är precis så vi vill ha det.
Om jobbet
Du levererar betong till byggarbetsplatser på ett säkert, snyggt och professionellt sätt. Starttider och arbetsplats kan variera från dag till dag, så flexibilitet är inget plus, det är en förutsättning. Kunden styr vår vardag, och du är den som får det att funka i praktiken.
Utöver körningen ansvarar du för:
Daglig tillsyn av fordon och utrustning
Enklare underhåll
Noggrann rengöring efter avslutat arbetspass
Du jobbar självständigt men är samtidigt en viktig kugge i teamet. Kommunikation, samarbete och sunt förnuft kommer du långt med.

Publiceringsdatum
2025-12-22

Om tjänsten
Utgångspunkt: Alingsås
Arbetstid: Måndag-fredag
Omfattning: Heltid
Start: Någon gång i februari, enligt överenskommelse
Vi söker dig som har:
CE-behörighet
Giltigt YKB
Erfarenhet av bil och släp (meriterande)
Erfarenhet av betongbil (meriterande)
Vem är du?
Du är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna ändras. Du har inga problem med att utgå från olika betongstationer. Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och gillar att samarbeta, både med kunder och kollegor. Svenska behärskar du utan problem, i både tal och skrift. Personlig lämplighet väger tungt.
Om Fristads Express
Fristads Express (Aktiebolaget Fristads Expressbyrå) är ett etablerat bolag med säte i Fristad, strax utanför Borås. Vi jobbar inom fyra affärsområden:
Entreprenad - bygg- och anläggningsprojekt
Återvinning - hantering och återvinning av material
Anläggningsmaterial - grus, jord, makadam och täckbark från egna täkter
Transport - allt från schakt- och kranbilar till betongbilarSå ansöker du
Vi tar en kort paus i rekryteringen över jul och nyår och är tillbaka igen 7 januari.
Skicka gärna in din ansökan redan nu, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: tova@sturesakeri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Betong". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Fristads Expressbyrå
(org.nr 556122-0046), https://fristadsexpress.se/
Tomasgårdsvägen 5 (visa karta
441 39 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fristads Expressbyrå, AB Jobbnummer
9661278