Betongare med bred erfarenhet
2026-01-30
Betongarbetare sökes! Vi på Helpman söker just nu dig med minst tre års erfarenhet av betongarbete! Din erfarenhet får gärna vara bred och från både mindre såväl som stora byggarbetsplatser.
Vi söker personer som kan:
• Armering
• Gjutning
• Arbeta med flytspackel
• Lapp och lag
Körkort är inget krav för tjänsten, men det är meriterande. Svenska språket är ett krav.
Körkort är inget krav för tjänsten, men det är meriterande. Svenska språket är ett krav.

Ansök idag! Vi går igenom alla ansökningar och kommer kontakta de kandidater som matchar kravprofilen. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Som ett av de första bemanningsföretagen inom bygg har vi på Helpman stor erfarenhet av branschen. Vi kan erbjuda dig trygga villkor, en bra lön och ett flertal förmåner ihop med jobbet. Vi är både medlemmar i Byggföretagen och har kollektivavtal med Byggnads för att våra medarbetare ska känna sig trygga.Det är viktigt att du laddar upp ett aktuellt CV där dina tidigare anställningar finns med samt beskrivning av de arbetsuppgifter du utfört.Ladda även upp certifikat och intyg på eventuella kurser och utbildningar.
