Betongarbetare Ubab
NearYou Sverige AB / Betongarbetarjobb / Borås Visa alla betongarbetarjobb i Borås
2026-01-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-09Om företaget
UBAB Ulricehamns Betong AB är inte bara en ledande aktör inom prefabricerade betonglösningar - det är också en arbetsplats där stolthet, framåtanda och gemenskap sitter i väggarna (bokstavligen!).
Här får du vara med och skapa framtidens byggnader - från första ritning till färdig stomme. UBAB producerar allt från golvbjälklag till väggar, balkonger och trappor - och gör det med hjärta, precision och ett driv som smittar av sig.
Hos UBAB jobbar man tillsammans, tror på utveckling och satsar på människor. Du får trygghet, variation, tempo och en stor dos arbetsglädje - ett stenkast från Ulricehamn.
• ? Är du nyfiken? Kika på filmen i länken och känn in känslan:http://www.ubab.com/om-ubab/
Tjänstebeskrivning
Är du nyfiken på arbetet som betongarbetare? Vi tycker att arbetet passar dig som letar efter ett fysiskt arbete som kräver en ansvarsfull, kvalitetsmedveten arbetare. Här får du möjligheten att lära dig nya saker samt få en fot in på ett framgångsrikt företag som arbetar med spännande prefab-projekt.
Som betongarbetare hos vår kund kommer du att:
• Utföra armering, gjutning och efterbehandling av betongkonstruktioner.
• Läsa och följa tekniska ritningar och instruktioner.
• Säkerställa att arbetet håller högsta kvalitet och följer gällande säkerhetsföreskrifter.
• Arbeta i team för att leverera projekt enligt tidsplan.
Tidigare erfarenhet från arbete med betong är meriterande men inget krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar att arbeta i team och bidra till god gemenskap. Som person är du resultatinriktad och motiveras av att nå uppsatta mål. Vi välkomnar sökande från olika branscher och tror att du som är händig och har ett sinne för detaljer kan vara rätt person för oss.
Vi söker dig som har:
• Yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet inom betongarbete.
• God kunskap i ritningsläsning och vana att arbeta med byggtekniska specifikationer.
• Erfarenhet av att arbeta med armering och gjutning.
• Körkort B och tillgång till bil (meriterande).
• Behärskar svenska i tal och skrift.
Om NearYou
Vi på NearYou är en samhällsaktör. Vi vill ändra arbetsmarknaden genom att själva
vara en del av förändringen varje dag, hela dagen. Vi vill se mer av närhet, mer omtanke, mer strävan efter något bättre.
Bakom framgångsrika siffror finns alltid människor, så det är där vi valt att fokusera.
Helt naturligt, tycker vi.
Att arbeta som konsult på NearYou
Som anställd på NearYou får du det bästa av två världar.
En trygg anställning med avtalsenlig lön och trygga anställningsvillkor,
samtidigt som du kan vara stjärnan på en rörlig arbetsmarknad. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Borås 7H AB Kontakt
Erica Seeger erica.seeger@nearyou.se 0707274427 Jobbnummer
9674789