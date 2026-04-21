Betongarbetare till Linköping
Betongarbetare sökes
Vi söker erfarna och engagerade betongarbetare till uppdrag inom husproduktion, brobyggen och industriprojekt. Våra kunder är etablerade byggföretag som erbjuder varierande och utvecklande uppdrag i en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och vara en del av spännande byggprojekt som verkligen gör skillnad.
Tjänsten kan innebära arbete på olika orter med traktamente, vilket gör det viktigt att du är flexibel och har möjlighet att anpassa dig efter uppdragens placering och behov.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Som betongarbetare kommer du att arbeta med:
Formning
Armering
Gjutning enligt ritningar
Arbete enligt gällande säkerhetsföreskrifter
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av betongarbete inom industri- eller anläggningsprojekt
Trivs med både självständigt arbete och i team
Har god fysik
Har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet
Har B-körkort (meriterande, men inget krav)
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Meriterande:
Certifikat för Heta arbeten
Säkra lyft
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Om ByggLove Bemanning AB
ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag med fokus på byggbranschen. Vi matchar skickliga yrkesarbetare med kvalitetsmedvetna byggföretag i hela Sverige. Vårt mål är långsiktiga relationer både med våra kunder och våra medarbetare. Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation via vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@bygglove.se Arbetsgivare ByggLove Bemanning AB
(org.nr 559387-5015)
Korsgatan 2E (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
