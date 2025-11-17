Betongarbetare till Borlänge
2025-11-17
Är du betongarbetare med minst fem års erfarenhet, erfarenhet i lapp och lag, självgående och kan göra allt som rör betongarbete (armering, gjutning osv.) Att du redo att jobba på uppdrag hos vår kund i Borlänge?
Då är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag via vår hemsida eller mejla ditt CV till: jobb@expanderamera.se
