Betongarbetare till Borlänge

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Betongarbetarjobb / Borlänge
2025-11-17


Visa alla betongarbetarjobb i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Leksand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Rättvik eller i hela Sverige

Är du betongarbetare med minst fem års erfarenhet, erfarenhet i lapp och lag, självgående och kan göra allt som rör betongarbete (armering, gjutning osv.) Att du redo att jobba på uppdrag hos vår kund i Borlänge?
Då är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag via vår hemsida eller mejla ditt CV till: jobb@expanderamera.se
Har du några frågor så tveka inte kontakta oss på 08-53034378.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB (org.nr 556547-9630)
784 32  BORLÄNGE

Arbetsplats
ExpanderaMera Byggbemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9606872

Prenumerera på jobb från ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB: