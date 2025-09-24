Betongarbetare se hit!
2025-09-24
Om jobbet
Vi söker skickliga betongarbetare till olika projekt, såsom husbyggnation, broar, industriprojekt med mera, på uppdrag av våra kunder - välkända byggföretag som erbjuder spännande projekt och en arbetsmiljö där du verkligen trivs och utvecklas.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som betongarbetare kommer du att arbeta med formning, armering och gjutning enligt ritningar och gällande säkerhetsföreskrifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av betongarbete inom industri- eller anläggningsprojekt
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har god fysik
• Innehar yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet
• Har B-körkort (meriterande men ej krav)
• Kan kommunicera på svenska eller engelska
Meriterande
Certifikat för Heta arbeten och Säkra lyftOm företaget
ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag baserat i Norrköping, specialiserat på bygg- och anläggningsbranschen. Vi samarbetar med välrenommerade företag och erbjuder en trygg anställning med bra villkor.
Så behandlar vi dina personuppgifter
När du skickar in din ansökan till oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi använder uppgifterna enbart i rekryteringssyfte. Din ansökan kommer att sparas i upp till 6 månader från mottagandet. Därefter raderas den, om du inte samtyckt till fortsatt lagring.
Du har rätt att:
Begära information om vilka uppgifter vi har om dig
Få felaktiga uppgifter rättade
Begära att uppgifterna raderas när som helst
Vill du utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss på: cv@bygglove.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ByggLove Bemanning AB
