Betongarbetare

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Betongarbetarjobb / Västerås
2026-07-10


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Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-10

Dina arbetsuppgifter
Är du praktiskt lagd och vill arbeta med betong i varierande projekt? Vi söker engagerade medarbetare till betongarbete i både nyproduktion och renoveringar.

Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du tillsammans med ett team för att genomföra betongrelaterade moment från förberedelse till efterarbete. Arbetsuppgifterna kan bland annat inkludera:

Armering, formsättning och gjutning av betong (introduktion och handledning ges vid behov)

Mätning, avvägning och förberedande arbete på byggplats

Efterbearbetning såsom slipning, ytbehandling och enklare lagningar

Daglig tillsyn och enklare underhåll av verktyg och utrustning

Samarbete med kollegor för att upprätthålla effektivt och säkert arbetsflöde

Följa och bidra till företagets rutiner för arbetsmiljö och säkerhet

Krav och kvalifikationer
Intresse för bygg- och betongarbete samt praktisk fallenhet

Tidigare erfarenhet av betongarbete eller byggbranschen

Kunskap i ritningsläsning, armering eller gjuttekniker

Relevant utbildning eller certifikat

God svenska i tal och skrift

Körkort B är ett krav

Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:

Noggrann och kvalitetsmedveten

Ansvarstagande och säkerhetsmedveten

Flexibel och anpassningsbar till varierande arbetsuppgifter

En god lagspelare som även kan arbeta självständigt

Motiverad att utvecklas och ta till dig ny kunskap

Arbetsvillkor
Heltid, start enligt överenskommelse

Arbetstider, Dag, kväll och tvåskift förekommer, (mån-fre)

Placeringsort: Västerås

Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV. Ange även tillgänglighet och eventuella behörigheter.
Urval sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844695-2095745".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Varmvalsvägen 15 (visa karta)
721 30  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9999012

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