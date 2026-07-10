Betongarbetare
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Betongarbetarjobb / Västerås Visa alla betongarbetarjobb i Västerås
2026-07-10
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, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Är du praktiskt lagd och vill arbeta med betong i varierande projekt? Vi söker engagerade medarbetare till betongarbete i både nyproduktion och renoveringar. Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du tillsammans med ett team för att genomföra betongrelaterade moment från förberedelse till efterarbete. Arbetsuppgifterna kan bland annat inkludera:
Armering, formsättning och gjutning av betong (introduktion och handledning ges vid behov)
Mätning, avvägning och förberedande arbete på byggplats
Efterbearbetning såsom slipning, ytbehandling och enklare lagningar
Daglig tillsyn och enklare underhåll av verktyg och utrustning
Samarbete med kollegor för att upprätthålla effektivt och säkert arbetsflöde
Följa och bidra till företagets rutiner för arbetsmiljö och säkerhet
Krav och kvalifikationer
Intresse för bygg- och betongarbete samt praktisk fallenhet
Tidigare erfarenhet av betongarbete eller byggbranschen
Kunskap i ritningsläsning, armering eller gjuttekniker
Relevant utbildning eller certifikat
God svenska i tal och skrift
Körkort B är ett kravDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Flexibel och anpassningsbar till varierande arbetsuppgifter
En god lagspelare som även kan arbeta självständigt
Motiverad att utvecklas och ta till dig ny kunskap
Arbetsvillkor
Heltid, start enligt överenskommelse
Arbetstider, Dag, kväll och tvåskift förekommer, (mån-fre)
Placeringsort: Västerås
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV. Ange även tillgänglighet och eventuella behörigheter.
Urval sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844695-2095745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Varmvalsvägen 15 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9999012