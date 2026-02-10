Beställningsoperatör X-trafik
X-trafik är en verksamhet inom Region Gävleborg och är kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län. Uppdraget är att utveckla och samordna kollektivtrafiken för så många människor som möjligt för en hållbar framtid. Avdelningen X-trafik består av fem enheter som organiserar både den regionala allmänna kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken i länet. Beställningscentralen är en av två enheter som ansvarar för den särskilda kollektivtrafiken. Här arbetar 8 trafikledare och 16 beställningsoperatörer.
Nu söker vi engagerade beställningsoperatörer till sommarvikariat under perioden 260601 - 260823 samt ett vikariat på heltid t.o.m. 261231.
Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som beställningsoperatör är du navet i den särskilda kollektivtrafiken. Du tar emot bokningar och planerar resor, har daglig kontakt med resenärer och förare samt ser till att varje resa genomförs tryggt, smidigt och effektivt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• ta emot bokningar för bland annat färdtjänst, sjukresor och andra samhällsbetalda resor
• registrera information i våra system för att säkerställa korrekt hantering
• ge kundservice kring frågor som rör särskild kollektivtrafik.
Du har din arbetsplats i våra lokaler i centrala Söderhamn och arbetstiden är förlagd till dagtid, kvällar och helger.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion
• ett varierande arbete
• vara en del av ett engagerat team där det alltid finns någon att rådfråga
Som arbetsgivare är vi mån om dig som arbetstagare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som beställningsoperatör är du flexibel och har god förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du är initiativtagande, arbetar lösningsorienterat och bidrar aktivt till ett gott samarbete med såväl kollegor som externa kontakter. Genom ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt säkerställer du hög kvalitet i uppdragets genomförande, alltid med verksamhetens och kundens bästa i åtanke.
I rollen som beställningsoperatör ska du ha
• slutförd gymnasieutbildning
• erfarenhet av arbete inom kundservice
• data- och systemvana
• förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Har du erfarenhet av arbete med kundservice via telefon är detta meriterande för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Förvaltningen Trafik, kultur och folkhögskolor samlar vårt arbete med länets kollektivtrafik, kultur samt utbildning och folkbildning. Vi som arbetar här ser till att tåg och bussar rullar, att Gävleborg har ett aktivt kulturliv och att den som vill, kan utbilda sig, växa och utvecklas.
