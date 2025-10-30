Besiktningsman för konsultuppdrag
2025-10-30
Besiktningsman för konsultuppdrag i Motala
Uppdragsbeskrivning
För kunds räkning söker vi en besiktningsman som kan påbörja ett uppdrag omgående. Uppdraget är på heltid och utförs på plats i Motala. Det finns goda möjligheter till fortsatt anställning direkt hos kundföretaget efter avslutat konsultuppdrag.
Dina ansvarsområden innefattar bland annat:
Rollen omfattar främst avflyttningsbesiktningar samt för- och slutbesiktningar för bostäder. Arbetet innebär att bedöma lägenheternas skick, besluta om återställningsåtgärder som hyresgästen själv ska utföra eller att beställa vidare åtgärder, samt att dokumentera resultatet digitalt.
Vi söker en person med bakgrund inom bygg och fastighet, som har god byggteknisk kompetens och vana att arbeta självständigt. Uppdraget kräver B-körkort, poolbil finns att tillgå.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Elin Eriksson på elin.eriksson@fasticon.se
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.Läs mer på www.fasticon.se
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476) Kontakt
Elin Eriksson elin.eriksson@fasticon.se Jobbnummer
9581934