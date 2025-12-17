Besiktningsingenjör tryck Stockholm!
The We Select Company AB / Säkerhetsjobb / Solna Visa alla säkerhetsjobb i Solna
2025-12-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du teknikintresserad, driven och sugen på en karriär inom teknisk kontroll?
DEKRA - GLOBAL PARTNER FÖR EN SÄKER VÄRLD
Säkerhet, service, entreprenörskap, samarbete, kamratanda och integritet är våra ledord.
Vi växer och behöver förstärka vår organisation med en Fältinspektör inom trycksatta anordningar med placering i Stockholm.
OM TJÄNSTEN
Dina arbetsuppgifter kommer omfatta teknisk kontroll av trycksatta anordningar, t.ex. pannor, ångsystem, processanläggningar, tryckluftssystem mm, i syfte att hjälpa våra kunder att upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Våra kunder finns inom petrokemi-, raffinaderi-, kraftvärme- och tillverkningsindustrin samt företag som är kopplade mot denna typ av verksamheter. Du har också möjlighet att utvecklas inom tillverkningskontroll i samband med nytillverkning av utrustning till industrin.
DU ÄR:
Teknikorienterad och värdesätter hög service till våra kunder.
Vi ser helst att du är verksam inom besiktningsbranschen idag, eller att du har lång erfarenhet från drift av anläggningar där det ingår trycksatta anordningar.
Tjänsten kräver ansvarstagande, noggrannhet, social kompetens och ett tekniskt intresse. Utbildning som lägst gymnasieingenjör, högskoleingenjör eller likvärdig teknisk utbildning. I tjänsten ingår kompetensutveckling med utbildningar inom de olika tekniska områdena.
VI ERBJUDER DIG
ett stimulerande och omväxlande arbete med mycket kundkontakter
ständig utveckling med intressanta projekt i en kreativ miljö
en arbetsplats med bred kompetens samt unik kamratanda
en miljö som värnar om trivsel och uppmuntrar lagarbete
kompetensutveckling inom teknik, standarder och regelverk
ÄR DU INTRESSERAD?
Du är välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV, gärna så snart som möjligt, dock senast den 31 jan 2026
VILL DU VETA MER?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Sektionschef Alexey Peregonchuk 0104551149 eller Christian Holmqvist 0104551040
DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. Vi finns på 28 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 34 600 medarbetare i 58 länder.
Läs mer på www.dekra-industrial.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dekra-industrial.se/sv
Hemvärnsgatan 11 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Dekra Industrial Stockholm Jobbnummer
9650053