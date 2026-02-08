Berlin Döner söker kassa - och serveringspersonal
Berlin Döner Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Linköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Linköping
2026-02-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Berlin Döner Sverige AB i Linköping
Vi söker nytt tillskott till teamet, vi söker dig som vill utvecklas och kan erbjuda bra service samt servera mat vi är stolta över.
Beskrivnings av arbetsuppgifter.
Hos oss är gästerna vår högsta prioritet och kollegorna i ditt team. Att jobba hos oss innebär att du utför ditt arbete med 100 % engagemang. Du kommer tillsammans med dina kollegor att servera våra gäster, arbeta i kassan, samt renhållning.
Vi har dagliga rutiner och regler som skall följas och alla strävar efter samma målsättningar - att visa respekt gentemot varandra, arbeta som ett lag och hjälpas åt med arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen.
Vi söker nu 1-2 personer som kan jobba upp till 100 %. Arbetstiderna är förlagda på dagtid, kvällar och helger.
Tjänsten börjar omgående, rekryteringen sker löpande.
Tack för visad intresse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@berlindoner.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Berlin Döner Sverige AB
(org.nr 559219-2370)
Nygatan 23 (visa karta
)
582 19 LINKÖPING Jobbnummer
9729741