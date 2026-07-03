Bergarbetare och klättrare
KustKlippan Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Bengtsfors Visa alla gruv- och metallurgijobb i Bengtsfors
2026-07-03
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KustKlippan Aktiebolag i Bengtsfors
Vi söker ung och driven person från Dalsland som vill arbeta bland annat inom berg och klättring. Vi är ett växande företag inom bergteknik med erfarna geologer, industriklättare och mekaniker som vill utöka vårat team.
Inga förkunskaper krävs, vi står för upplärning och kurser.
Vi söker någon som kan:
Arbeta borta på under veckorna, arbetsplatsen finns i hela Sverige. Vi utgår från Bengtsfors.
Någon som är händig och i god fysik.
Är lyhörd, goda värderingar, bra kamrat, hög arbetsmoral och jobbar fint i team.
Kan tänka sig arbeta i extrema arbetsmiljöer, exempelvis höghöjdsarbeten på rep.
Är öppen för ny kunskaper och lärande.
Vi anställer löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
CV och personligt brev via mail.
E-post: philippe.ekeholt@kustklippan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KustKlippan Aktiebolag
(org.nr 559481-8014)
Norebyn 17 (visa karta
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666 94 DALS LÅNGED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9992175