Beredskap

Logent Bemanning AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-01-14


Nu söker vi en engagerad medarbetare till vårt team under kvällar och helger.
Du kommer vara en central del i vår verksamhet och fungerar som kontaktperson för både vår personal och våra kunder under helgen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att hantera bemanningsfrågor via telefon, boka in personal vid behov och säkerställa att våra kunders behov möts.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag kl. 17:00-22:00, lördag kl. 06:00-22:00 samt söndag 09:00-22:00. Vi ser gärna att du kan arbeta 2-3 dagar i veckan samt varannan helg. Introduktion sker fysiskt på plats på vårt kontor i Stockholm. Därefter sker arbetet på distans.
Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av kundservice och/eller bemanning

Du är serviceinriktad och lösningsorienterad

Du trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ

Vi erbjuder:

En flexibel deltidstjänst med stort ansvar

En arbetsplats med fokus på engagemang och kundnöjdhet

Tjänsten ska tillsättas omgående.
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7053879-1790035".

Arbetsgivare
Logent Bemanning AB (org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Hammarby kaj 14 (visa karta)
120 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9684918

