Beredningsjurist
Sveriges Domstolar, Borås tingsrätt / Juristjobb / Borås Visa alla juristjobb i Borås
2026-07-31
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Är du notariemeriterad och intresserad av att bredda och fördjupa dina kunskaper i rollen som beredningsjurist? Sök till oss på Borås tingsrätt! Vi söker en beredningsjurist för tillträde enligt överenskommelse.
Om Borås tingsrätt
Borås tingsrätt är belägen i nybyggda lokaler i centrala Borås. Tingsrätten har ett sextiotal anställda; domare, notarier, beredningsjurister samt domstolshandläggare, administratörer och ordningsvakter. Tingsrätten handlägger brottmål, tvistemål, domstolsärenden och konkurser. Domkretsen omfattar Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner. För mer information om Borås tingsrätt kan du besöka https://www.domstol.se/boras-tingsratt.
Tingsrätten leds av lagmannen.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Din roll som beredningsjurist är väsentligen skild från notariens. Det är en roll för dig som vill kombinera juridisk analys med ledning och samordning i en viktig del av rättskedjan.
I rollen som beredningsjurist ingår kvalificerat juridiskt arbete där du självständigt bland annat bereder mål, gör rättsutredningar, skriver förslag till avgöranden, avgör mål på handlingarna och leder egna sammanträden och huvudförhandlingar. Du kan även vara involverad i hanteringen av stora uppmärksammade mål och få möjlighet att göra rättsutredningar, skriva domsförslag och ta en aktiv roll i tingsrättens mediearbete.
Du kommer att arbeta tillsammans med, och vara ett stöd för, tingsrättens domare, notarier och domstolshandläggare och bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt. Som beredningsjurist står du för kvalitet och kontinuitet i beredningsrutinerna på domstolen. Du fungerar som ett bollplank för notarierna och handläggarna i det löpande beredningsarbetet och du deltar med din kompetens i någon av de många arbetsgrupper som finns på domstolen, exempelvis arbetsgruppen för brottmål, familjemål eller dispositiva tvistemål.
Arbetet som beredningsjurist bjuder goda möjligheter att skaffa sig en bred och relevant erfarenhet för en vidare karriär inom rättsväsendet.Kvalifikationer
Du som söker ska ha mycket god juridisk skicklighet. Vid tillträdet av tjänsten som beredningsjurist har du en fullgjord och godkänd notarietjänstgöring vid tingsrätt med mycket gott omdöme.
Som person är du serviceinriktad, självgående, noggrann och strukturerad. Du har lätt för att sätta dig in i juridiska frågor och kan hantera stora mängder information. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Du har även mycket god förmåga att samarbeta och att kommunicera både skriftligt och muntligt med allmänhet, kollegor och externa aktörer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högst ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer gällande lagar. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Våra förmåner
Som beredningsjurist erbjuds du ett ansvarsfullt och omväxlande arbete i en stimulerande miljö med goda möjligheter till kompetensutveckling. Du ges goda möjligheter att arbeta på distans. Hos oss får du 4 200 kr i friskvårdsbidrag. Du har mellan 28-35 semesterdagar beroende på din ålder, tjänstepension och flexibel arbetstid.
Ansökan
Vi behandlar ansökningar och genomför intervjuer löpande. Om vi hittar rätt kandidat kan rekryteringsprocessen avslutas och tjänsten tillsättas före sista ansökningsdag.
För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig bifoga CV och personligt brev. Tjänsten är tillsvidareanställning, vår förhoppning är att du kan påbörja tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TBO 2026/148". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 270 (visa karta
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501 13 BORÅS Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Borås tingsrätt Kontakt
Beredningsjurist
Viktor Bredberg +4633177020 Jobbnummer
10016681