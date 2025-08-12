Beredning/Tekniksupport
Har du erfarenhet från industrin och en teknisk förståelse som gör att du kan guida både kunder och leverantörer i rätt riktning? Nu söker vi på Purple Rekrytering & Interim dig till tjänsten Beredare/Tekniksupport till ett väletablerat industriföretag i Anderstorp, en nyckelroll där du får kombinera teknik, struktur och kunddialog i en utvecklingsdriven miljö.
Om rollen Inom Beredning/Tekniksupport har du en viktig roll i företagets teknik- och beredningsavdelning. Du ansvarar för att ta fram korrekta och konkurrenskraftiga offerter samt att bereda kalkyler med hög kvalitet. Du fungerar som tekniskt stöd för både försäljnings- och inköpsavdelningarna och är en viktig kontaktperson mot både kunder och leverantörer. I dialog med kund vägleder du i val av produkt, material, ytbehandling, hårdhet och andra tekniska specifikationer. Du analyserar leverantörers offerter och säkerställer att lösningen motsvarar både tekniska och affärsmässiga krav.
Rollen innebär även ansvar för artikelberedning, strukturberedning, hantering av etikett- och artikelregister samt uppläggning av nya kunder och leverantörer i affärssystemet. Du arbetar löpande med ritningshantering och ser till att rätt teknisk dokumentation finns tillgänglig för både interna och externa parter. Tjänsten är en bred och tvärfunktionell roll där du är med och driver utveckling, effektivisering och kvalitet framåt.
Vi söker dig som Har bakgrund inom industrin, gärna med teknisk eller produktionsteknisk inriktning. Du har god teknisk förståelse, är lösningsorienterad och van vid att kommunicera med både kunder och leverantörer. Även trygg i att föra tekniska diskussioner. Du är strukturerad och noggrann, önskvärt är också att du har erfarenhet och kunskap inom ritningsläsning och ritningshantering. Materialkunskap och ett kvalitetstänk är starkt meriterande likaså om du har arbetat nära försäljning eller inköp i tidigare roller.
Du får möjlighet att arbeta i ett stabilt och utvecklingsfokuserat industriföretag, där du blir en viktig del i att skapa effektiva processer och nöjda kunder. Här råder god sammanhållning och korta beslutsvägar, och du får arbeta med både svenska och internationella leverantörer och kunder.
Låter det som en tjänst för dig? Skicka då din ansökan med CV och personligt brev. Vi hanterar ansökningar och intervjuer löpande och rekommenderar att du skickar din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta Jennie.
Jennie Holmberg
076 307 01 23, e-post: jennie@purplerekrytering.se Ersättning
