Beredare inom energi
Därför är detta jobb för dig Du arbetar idag som beredare inom eldistribution och trivs i en roll där du får vara den som skapar förutsättningarna för att projekten kan genomföras säkert, effektivt och korrekt. Du gillar ordning och struktur, och har ett öga för både tekniska detaljer och helheten i hur ett jobb ska planeras, förberedas och följas upp.
Hos oss får du arbeta med beredning av reinvesteringar och nyanläggningar i energiinfrastruktur - exempelvis i elnät, kraftvärme eller andra tekniska anläggningar. Du tar fram underlag, säkerställer att projekt kan genomföras enligt gällande regler och standarder och samordnar med både projektledare, tekniker, entreprenörer och myndigheter. Rollen kräver noggrann planering och ansvarstagande, men också samarbete och dialog. Du blir en del av ett engagerat Energi-team som brinner för att utveckla hållbara och pålitliga energilösningar. Vi arbetar främst med projekt inom kraftvärme, kärnkraft och eldistribution, där vi tillsammans bidrar till ett tryggt och framtidssäkert energisystem. Hos oss har vi en prestigelös kultur, där vi delar kunskap, hjälper varandra och drivs av samma mål - att göra verklig skillnad inom energiområdet.
Du blir del av vårt affärsområde Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning. Ansvarsområden
Ta fram beredningsunderlag för projekt inom eldistribution, energi eller annan reglerad industri.
Genomföra platsbesök, samla in data, göra fältmätningar och säkerställa att tekniska förutsättningar är korrekta.
Rita och uppdatera kabel-, nät- eller anläggningsdokumentation.
Samordna med projektledare, tekniker, entreprenörer och myndigheter inför genomförande.
Säkerställa att beredningen följer relevanta regelverk, säkerhetskrav och branschstandarder.
Ta fram mängder, kostnadsunderlag och beställningsunderlag.
Bidra till god kvalitet och effektiva processer i projekten.
Kvalifikationer Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs i samarbetet mellan teknik, planering och praktiskt genomförande. Utöver dina personliga egenskaper ser vi gärna att du har:
YH-utbildning till beredare, elkraftsingenjör, elprojektör eller likvärdigt.
2-5 års erfarenhet som beredare inom eldistribution, energi eller annan närliggande industri.
Erfarenhet av arbete i något av branschens berednings- eller dokumentationssystem.
Grundläggande förståelse för entreprenader, nätbyggnation och installationsarbete.
ESA-utbildning enligt branschpraxis (alternativt vilja att uppdatera den).
God svenska och engelska i tal och skrift.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Uppsala Business Park, Rapsgatan 7E, Uppsala . Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-12-14. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
