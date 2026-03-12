Beredare
OnePartnerGroup Mitt AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-03-12
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Mitt AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Laxå
, Örebro
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där produktion, teknik och utveckling möts? Trivs du med att skapa struktur, säkerställa kvalitet och bidra till effektiva flöden? Nu söker vi en Beredare till BAE System AB som vill vara en del av en växande organisation och spela en viktig roll i utvecklingen av BAE 's produktion. Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som beredare arbetar du i ett team med bred teknisk kompetens inom både beredning och produktionsteknik. Du får arbeta i en dynamisk miljö där produktionen omfattar allt från montage och verkstad till renrum med höga krav på precision och kvalitet.
Rollen innebär en viktig länk mellan produktionsteknik, konstruktion, inköp och montering, och du blir en central del av arbetet med att skapa ordning, struktur och rätt förutsättningar för produktionen. Även om rollen huvudsakligen är kontorsbaserad rör du dig också ute i produktionen för att förstå metoder och flöden.
Du ansvarar för att säkerställa att konstruktioner är korrekt beredda och strukturerade inför produktion. Arbetet innebär att du arbetar nära både teknik och produktion för att skapa tydliga operationsberedningar, hantera artiklar och strukturer samt genomföra produktionskalkyleringar.
En stor del av rollen handlar om att arbeta med ändringshantering där du implementerar förändringar i både strukturer och operationer när nya krav eller konstruktioner tillkommer.
Du deltar aktivt i frågor som rör köpa-, utveckla- eller tillverka-processer och fungerar som ett stöd vid produktändringar och framtagning av nya konstruktioner. Rollen innebär ett nära samarbete med produktionstekniker som tar fram underlag, där du ansvarar för att kvalitetssäkra och lägga upp material och strukturer i affärssystemet SAP. Du blir en viktig del av teamet och deltar även i framtida offertarbete och i uppbyggnaden av nya affärsupplägg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och gärna eftergymnasial examen inom produktionsteknik, maskin, industriell ekonomi eller liknande - alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du har tidigare arbetat nära produktion, exempelvis som produktionstekniker, inköpare, planerare eller i andra administrativa/tekniska roller.
Du har god systemvana och är trygg i att arbeta i affärssystem som SAP, IFS eller Monitor. Du är van att hantera större datamängder, arbeta med artikelnivåer och strukturer samt har goda kunskaper i Office-paketet. För att lyckas behöver du också kunna läsa ritningar, sprängskisser och artikellistor. Att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning, och kunskaper i CAD är meriterande men inte avgörande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och arbetar systematiskt. Du trivs i en roll där du får vara både analytisk och praktiskt delaktig och där du har stor påverkan på flödets kvalitet och effektivitet. Rollen kräver en god kommunikativ förmåga eftersom du samarbetar med många olika funktioner och behöver kunna förklara komplex information på ett tydligt sätt.
Som person är du engagerad, nyfiken och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och metoder. Du är en lagspelare som uppskattar nära samarbete men samtidigt kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Teamet välkomnar olika typer av personligheter och värdesätter driv och vilja att bidra till helheten.Övrig information
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess därför ställer vi krav på svenskt medborgarskap. En säkerhetsprövning samt hälsokontroll kommer att göras innan anställning.
Arbetstider: Dagtid Tillträde: Enligt överenskommelse Placering: Karlskoga
I denna rekrytering har BAE System valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR. Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Tjänsten är en tillsvidareanställning, och du blir anställd direkt hos BAE System.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Går du vidare i processen kommer du att bjudas in till en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Därefter följer en intervju med BAE System efterföljt av referenstagning.
Mer om BAE System kan du läsa om på https://www.baesystems.com/en-us/who-we-are/platforms-and-services/locations/sweden
. Om du har frågor om tjänsten som inte besvaras av annonsen är du välkommen att kontakta Andrea Westling på andrea.westling@onepartnergroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Mitt AB
(org.nr 556894-6072), https://www.baesystems.com/en Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BAE Systems Bofors AB Kontakt
Andrea Westling andrea.westling@onepartnergroup.se Jobbnummer
9794825