Beräkningsingenjör till teknikprojekt

Vill du vara med och utveckla framtidens högteknologiska produktionslösningar? Här får du arbeta nära konstruktörer och projektledare, från idé till färdig utrustning.

Ditt uppdrag
Utföra hållfasthetsberäkningar och simuleringar med finita element-metoden (FEM)
Delta i projekt med varierande andel beräkningsuppdrag
Verifiera mekanisk hållfasthet enligt gällande standarder
Planera, följa upp och effektivisera beräkningsarbetet
Stötta kollegor och bidra med din expertis i konstruktionsfrågor

Vi söker dig som
Måste-krav
Har civilingenjörsexamen inom maskin- eller byggteknik med inriktning mot beräkning
Har erfarenhet av mekanisk konstruktion och beräkningsarbete enligt Eurokod
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande
Kunskaper inom maskinsäkerhet, AFS och CE-märkning
Erfarenhet av kabeltillverkning och kabelhantering
Vana av WindChill, SolidWorks och/eller Ansys

Omfattning
Heltid, 100 %. Arbetet sker på plats i Karlskrona.

Uppdragsperiod
10 november 2025 - 10 maj 2026.
Detta är ett konsultuppdrag via Talangbron med möjlighet till tillsvidareanställning hos kund om båda parter trivs och samarbetet fungerar väl.

Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas.
Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.

Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 13 november 2025

