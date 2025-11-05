Beräkningsingenjör till teknikprojekt
Talangbron Sverige AB / Elektronikjobb / Karlskrona Visa alla elektronikjobb i Karlskrona
2025-11-05
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talangbron Sverige AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Olofström
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens högteknologiska produktionslösningar? Här får du arbeta nära konstruktörer och projektledare, från idé till färdig utrustning.
Ditt uppdrag
Utföra hållfasthetsberäkningar och simuleringar med finita element-metoden (FEM)
Delta i projekt med varierande andel beräkningsuppdrag
Verifiera mekanisk hållfasthet enligt gällande standarder
Planera, följa upp och effektivisera beräkningsarbetet
Stötta kollegor och bidra med din expertis i konstruktionsfrågor
Vi söker dig som
Måste-krav
Har civilingenjörsexamen inom maskin- eller byggteknik med inriktning mot beräkning
Har erfarenhet av mekanisk konstruktion och beräkningsarbete enligt Eurokod
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Kunskaper inom maskinsäkerhet, AFS och CE-märkning
Erfarenhet av kabeltillverkning och kabelhantering
Vana av WindChill, SolidWorks och/eller Ansys
Omfattning
Heltid, 100 %. Arbetet sker på plats i Karlskrona.
Uppdragsperiod
10 november 2025 - 10 maj 2026.
Detta är ett konsultuppdrag via Talangbron med möjlighet till tillsvidareanställning hos kund om båda parter trivs och samarbetet fungerar väl.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas.
Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 13 november 2025 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/ Jobbnummer
9590689