Bengtsfors: Installatör till Elon

Jobbakuten Väst AB / Ljus- och ljudjobb / Bengtsfors
2026-02-20


Är du vår nästa kollega?

Nu utökar vi vår installationsgrupp som har de större delarna av Värmland och norra Dalsland som arbetsområde

Vi installerar och monterar allt vi säljer. Vilket innefattar TV-utrustning, AV teknik för konferensrum, övervakningskameror, nätverksprodukter m.m.
Tjänsten är 100% med 6 månaders provanställning samt servicebil. Tjänsten utgår från kontoret i Säffle

Nu söker vi dig som är:
Praktiskt lagd och har ett stort intresse för teknik
Du är serviceinriktad, lugn, flexibel och organiserad
Tidigare erfarenhet av el/tele eller Pro-AV installationer är meriterande men inte ett krav
Har B-körkort
Eller har du kanske tidigare jobbat som montör / installatör i någon annan bransch och trivs i att ha kundrelationer som skapar mervärde där ingen dag är den andra lik?!


Publiceringsdatum
2026-02-20

Om företaget
Elon ljud och bild Värmlandsgruppen består av totalt 6st butiker i Värmland och Dalsland. Butikerna är belägna i Värmland och norra Dalsland. Utöver butiksverksamheten ingår även ett sammansvetsat installationsteam med lager och kontor i Säffle.



Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbakuten Väst AB (org.nr 556622-8846)
666 30  BENGTSFORS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jobbakuten

Jobbnummer
9754451

