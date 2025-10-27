Bengtsfors: 3 skift inom produktion

Jobbakuten Väst AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Bengtsfors
2025-10-27


Vi söker dig

Som kan jobba på vårt 3- Skiftschema

Natt: Sön-Fre 22.00-06.00

Förmiddag: Mån- Fre 06.00-14.00

Eftermiddag: Mån-Fre 14.00-22.00

Det är positivt om du har

Erfarenhet från verkstads- eller metallindustrin
Truck- eller traverskort
Kunskaper i engelska eller tyska
Erfarenhet av arbete med Lean eller 5S
Vi erbjuder

En trygg tillsvidareanställning enligt IF Metalls kollektivavtal
Strukturerat utbildningsprogram och interna utvecklingsmöjligheter
Familjär arbetsmiljö i ett globalt företag
Friskvårdsbidrag, arbetskläder, skyddsutrustning, företagshälsovård och personalaktiviteter
Möjlighet att växa inom koncernen - både i Sverige och internationellt
Om rollen

Köra och övervaka manuella och automatiserade maskiner i tillverkningen
Göra kvalitetskontroller och dokumentera i vårt kvalitetssystem
Hantera material och truck (internlogistik)
Felsöka och samarbeta med underhåll och produktionsteknik
Bidra till förbättringsarbete, ordning och reda via 5S

Ersättning
Enl. avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbakuten Väst AB (org.nr 556622-8846), http://www.jobbakuten.se

Arbetsplats
Jobbakuten Åmål

Jobbnummer
9576156

