Bemanningsplanerare till pilotprojekt
2025-10-17
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du redo för en spännande utmaning där du får vara med från start? Som bemanningsplanerare i vårt pilotprojekt blir du en viktig del i att utveckla nya arbetssätt och skapa en långsiktig och hållbar bemanningsstruktur inom äldreomsorgen.
Här får du kombinera eget ansvar med samarbete i ett team som bygger upp nya rutiner och lösningar tillsammans.
Ditt nya jobb
Som bemanningsplanerare kommer du att ha en central roll i att säkerställa bemanningen på de utvalda äldreboenden och hemtjänstgrupper som ingår i pilotprojektet. Du arbetar aktivt med frånvarohantering i systemen Time Care Pool och Time Care Multi Access, där du bokar resurspass, vikarier och poolpersonal för att täcka upp vakanser.
Eftersom tjänsten är en del av en pilotverksamhet kommer du även att bidra till utvecklingen av enheten och dess arbetssätt. Du är ett viktigt stöd i kommunikationen med de verksamheter som ingår i piloten och arbetar nära både chefer inom hemtjänst och äldreboende samt övriga medlemmar i projektgruppen.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
- Bokning av personalresurser med hänsyn till dygns- och veckovila
- Samarbete med chefer, samordnare och medarbetare för att säkerställa rätt bemanning
- Administrativt arbete på HR-enheten kopplat till äldreomsorgen
- Bidra till en god service för medborgarna genom att säkerställa att rätt personal finns på plats
Din kompetens
Du som söker har lägst en avklarad gymnasieutbildning och det skulle kunna vara inom administration, ekonomi, omsorg alternativt annat område som arbetsgivaren anser relevant för tjänsten. Vidare söker vi efter dig som har:
- Erfarenhet av vakanshantering i en administrativ roll
- Det är önskvärt att du har arbetat i verksamhetssystemen Time Care Multi Access och Time Care Pool
- Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal, skrift och läsförståelse, då arbetet innebär dokumentation, kommunikation och informationsinhämtning
- Meriterande för tjänsten är om du har tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller bemanningsplanering i liknande verksamheter
I rollen som bemanningsplanerare behöver du vara självgående, då arbetet innebär att fatta snabba beslut och hantera flera uppgifter samtidigt. Eftersom tjänsten är en del av ett pilotprojekt är det viktigt att du är flexibel och trivs med förändringar.
Vi söker dig som är stabil och trygg i bemanningssituationer som kan vara både komplexa och tidspressade. Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer med kollegor och verksamheter. Du arbetar strukturerat och håller ordning även när tempot är högt.
Välkommen till oss
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du blir en nyckelperson i att bygga upp en ny bemanningsenhet inom äldreomsorgen. Du får stort ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner från start. Du arbetar nära kollegor och projektledare/enhetschef i ett samarbetsinriktat team med fokus på att skapa hållbara lösningar för bemanning. Enheten består av två enhetschefer, en rekryteringskonsult och sex bemanningsplanerare, och tillsammans ansvarar vi för rekrytering, introduktion och uppföljning av vikarier.
Du kan läsa mer om vad för generella förmåner du får som anställd i Jönköpings kommun här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Rekryteringen avser 6 stycken särskilda visstidsanställningar med start i januari/februari 2026 och som kommer pågå fram till 2025-12-31. Arbetstider är dag, del av kväll vardag som helg.
Urval och intervjuer kommer påbörjas först efter att annonsen löpt ut. Arbetsprov kommer att tillämpas vid intervjun. Intervjuer planeras till 7/11-12/11. Söker du tjänsten och blir kallad till intervju vill vi att du är tillgänglig dessa datum.
Vill du veta mer?
Adam Valfridsson, enhetschef
Tel/E-postadress: 036-10 68 78, mailto:adam.valfridsson@jonkoping.se
Fackliga parter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Bemanningsplanerare till pilotprojekt!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
