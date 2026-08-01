Bemanningsplanerare till dokumentationsenheten
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-08-01
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I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa – varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverande och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Verksamheten är organiserad i vårdenheter där personalen kan arbeta i heldygnsvård, öppenvård, dagsjukvård, mobilt team och få följa patienten i hela vårdkedjan. I omvårdnadsarbetet utgår vi från ett personcentrerat förhållningsätt, där vi alltid strävar efter att sätta patientens behov i centrum.
Dokumentationsenheten är en enhet inom specialistpsykiatrin för barn, unga och vuxna som arbetar med att ge administrativ service till våra patienter och medarbetare i Växjö och Ljungby.
Vi söker en bemanningsplanerare med placering i Växjö. Trivs du med att ha många kontaktytor, skapa struktur i en verksamhet som ständigt är i rörelse och samtidigt ge människor ett varmt och professionellt mottagande? Då kan det här vara rollen för dig.
Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen med din ansökan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Som bemanningsplanerare arbetar du nära läkarchef och har en central funktion i verksamheten. Du ansvarar för att samordna och planera läkarbemanningen samt skapa förutsättningar för att verksamheten ska fungera smidigt i vardagen.
I rollen kommer du bland annat att:
• Planera och samordna läkarbemanning.
• Vara ett stöd till läkarchef i frågor som rör bemanning och planering.
• Introducera nya läkare och bidra till att de får en bra start hos oss.
• Koordinera möten, boka lokaler och ordna praktiska detaljer.
• Planera och boka resor samt hantera administrativa uppgifter.
• Ha många kontaktytor och fungera som verksamhetens naturliga samordnare.
Du blir en viktig del av verksamheten och samarbetar med många olika yrkesgrupper för att skapa en välfungerande arbetsvardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som medicinsk sekreterare eller annan likvärdig utbildning, alternativt dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor.
Du är strukturerad, noggrann och har god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete. Du trivs i en varierad roll med många kontaktytor, tar initiativ och arbetar lösningsorienterat. Du har ett gott bemötande, är serviceinriktad och samarbetar väl med andra. Vi ser också att du är flexibel och engagerad i att utveckla arbetssätt och rutiner inom verksamheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemet Cosmic och av bemanningsplanering eller schemaläggning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret. Ange därför gärna ditt fullständiga personnummer i ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-08-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 485/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
JF Liedholms väg 7 (visa karta
)
352 57 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
HR-specialist
Steve Nordström steve.nordstrom@kronoberg.se +46470587019 Jobbnummer
10017720