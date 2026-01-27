Bemanningsassistenter
På bemanningsenheten arbetar idag totalt 16 personer med bemanningsfrågor. Vårt uppdrag är att inom vård- och omsorgsförvaltningen tillgodose den tillfälliga bemanningen vilket innebär att vi bemannar ordinärt boende, särskilt boende, LSS, socialpsykiatrin och personlig assistans med vikarier vid behov.
Vi söker nu två nya kollegor som vill arbeta med bemanning av vår verksamhet, under semesterperioden 2026. Vi erbjuder en visstidsanställning med start i mitten av maj och som löper tre månader framåt. Du är en viktig kugge i vår bemanningsgrupp och stöttar verksamheten bland annat när ordinarie personal har semester.
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad inom vård och omsorg och där du får ta eget ansvar? Då passar det här jobbet för dig!
Som bemanningsassistent kommer du att ansvara för att bemanna våra korttidsuppdrag utifrån personalbehov. Du använder vårt system, Time Care Pool, för att planera och koordinera vikarier. Du kommer också ha daglig kontakt med både vikarier och samordnare på våra enheter. Vid akuta behov på helger är det också ditt ansvar att kalla in ordinarie personal. I rollen får du stöd från kollegor, men det kan även förekomma ensamarbete.
Du kommer att ha ett schemalagt arbete som innebär att du jobbar både vardagar, helger och röda dagar. Arbetstiden sträcker sig från 06.30 till 17.15. Du har möjlighet att vara med och påverka ditt eget schema, vilket ger dig viss flexibilitet.
Hos oss får du ett varierat och ansvarsfullt arbete med många kontaktytor, både med kunder och vikarier. Du blir en viktig del av verksamheten och får stöd av dina kollegor, tre enhetschefer och en avdelningschef.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har en avslutad gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är också viktigt att du känner dig bekväm med att använda IT-verktyg som stöd i ditt dagliga arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att hantera bemanningsfrågor, exempelvis genom vikariesamordning eller personaltillsättning. Erfarenhet av att använda Time Care Pool eller liknande vikariehanteringssystem är också en fördel. Vi ser även att grundläggande kunskap om arbetstidslagen och tidigare erfarenhet från serviceyrken, såsom butik, telemarketing eller kundtjänst, kan vara värdefullt.
För att lyckas som bemanningsassistent hos oss behöver du kunna arbeta självständigt och ha förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt på ett effektivt sätt. Du ska förstå vikten av ett gott bemötande och vara trygg i att fatta beslut. Det är också viktigt att du trivs med att samarbeta och arbeta i team, eftersom du kommer att ha nära kontakt med flera kollegor.
En viktig del är att du kan arbeta under veckorna 20 till 33, då en del av vår ordinarie personal är på semester.
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
