Bemanningsassistent till Bukoperation, Solna
Region Stockholm / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-10-03
Trivs du som en del av ett team och är en fena på schemaplanering? Vi söker nu en bemanningsassistent med erfarenhet av att arbeta i Heroma till Bukoperation i Solna.
Du erbjuds
en stimulerande roll där du får kombinera operativt och strategiskt arbete
att bli en del av ett team av bemanningsassistenter som arbetar tillsammans för att få till så bra lösningar som möjligt
introduktion som anpassas efter dina behov och tidigare erfarenheter.
Självklart får du även ta del av de förmåner som vi kan erbjuda som universitetssjukhus.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Bukoperation är en operationsavdelning som är öppen vardagar. De flesta av våra patienter behöver cancerkirurgi och vi opererar både med robot och stor öppen kirurgi.
Rollen som bemanningsassistent innebär varierande arbetsuppgifter. Du ingår i ett team bestående av omvårdnadschefer, bemanningsassistenter och vårdledare. Du ansvarar för planering samt sköta den kort- och långsiktiga schemaläggningen för personalen utifrån verksamhetens behov.
Som bemanningsassistent hos oss är du en viktig del i teamet eftersom du har kontrollen över vår bemanning och är spindeln i nätet. Du ansvarar för att våra nya medarbetare får korrekta behörigheter och utbildning i hur man lägger individuella scheman samt är ett stöd till alla medarbetare gällande schemafrågor.
Vi arbetar i personaladministrativa systemet Heroma där vi gör schemaplanering, rättning av flextider, ersättningar, registrerar frånvaro samt planerar introduktionsschema för nyanställda. Du kommer att arbeta nära avdelningens omvårdnadschefer gällande både operativa och strategiska bemanningsfrågor.
Vi söker dig som
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar
gör korrekta prioriteringar och väger samman komplex information och olika typer av
hänsynstaganden
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Därtill värdesätter vi att du arbetar med hög integritet och stort engagemang.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieexamen eller högre examen
Vana av att arbeta med personal- och schemaplanering
Goda datakunskaper
Tidigare erfarenhet av att arbeta med personalhanteringssystemet Heroma
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i personalhanteringssystem
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
I denna rekryteringsprocess kan provtjänstgöring komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/Funktion-Perioperativ-Medicin-och-Intensivvard/
