Bemannings koordinator
2025-11-05
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
ÄLDREOMSORGEN Kommunen driver två äldreboenden; Ekgården i centrala Ekerö och Söderströmsgården i Stenhamra samt hemtjänst i egen regi.
Vi är stolta över våra medarbetare och den verksamhet vi erbjuder våra äldre!Jobba i Ekerö kommunPubliceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig - och sätta gränser.
Nu söker vi dig som vill arbeta med och fortsätta utveckla arbetet kring bemanning inom äldreomsorgen!
Bemanningsenheten ansvarar för att korttidsbemanningen av egen regi i verksamheterna, för närvarande två särskilda boenden samt en hemtjänst
I rollen som bemanningsassistent kommer du tillsammans med en kollega ansvara för och hantera vakanser som kommer in från verksamheterna via vårt bemanningssystem. Du kommer ha kontakt med och boka in både timanställda vikarier och poolare, tillsvidare anställda medarbetare i resurspoolen, på de olika passen enligt fastställa rutiner. Arbetet med att utveckla systemstöd för bemanning pågår och du behöver därför vara intresserad av och van vid att arbeta i olika digitala system.
Du är länken mellan verksamheterna och våra vikarier. Du behöver vara lyhörd och kunna säkerställa att verksamheterna bemannas med rätt kompetens samtidigt som du säkerställer att vikarierna får adekvat introduktion och rätt information för det uppdrag de bokas in på. I rollen ingår även att säkerställa att schemaläggningen följer arbetstidslagen och kollektivavtal. Bemanning av semesterperioderna över året kommer även det ingå som en del av enhetens uppdrag.
På bemanningsenheten arbetar ett sammansvetsat team som är passionerade för arbetet och ställer upp för varandra. Arbetet är till stor del självständigt och medarbetarna tar stort ansvar för att enhetens mål uppnås. Arbetstiden är schemalagd dag samt helg (f n varannan) mellan 07:00-16:00.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för bemanning och kompetensförsörjning. Det är meriterande om du känner till verksamhetsområdet äldreomsorg.
Du är initiativtagande och trivs i en roll där du både har ett stort eget ansvar och arbetar självständigt samtidigt som du är flexibel och samarbetar med olika yrkesroller. Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget:
Du har ett strukturerat arbetssätt och ha en god förmåga att se helheten. Du gillar problemlösning och att arbeta med snabba korta uppdrag. Du behåller lugnet i stressiga situationer och förmedlar även detta till personer i din omgivning. Att ta ansvar för din egen arbetssituation är självklart för dig och du är tydlig i din kommunikation.
Vi ser gärna att du också uppfyller följande kvalifikationer:
Det är meriterande om du har erfarenhet av kundservice inriktade arbeten. Du har en stark servicekänsla och lätt för att skapa relationer. Du behöver ha goda kunskaper i arbete av olika digitala system och du behöver trivas med att använda telefonen som ett primärt verktyg i ditt arbete.
V förväntar oss att du har en gymnasieexamen och ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ett schemaläggningssystem samt att du tidigare arbetat med bemanning.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: 2026-02-01
Omfattning: Heltid. Schemalagd dag samt helg (f n varannan) mellan 07:00-16:00.
Anställningsform: Tillsvidare
Så tar du dig till Ekerö kommun
För att få arbeta hos Ekerö kommun inom äldreomsorgen krävs det att du uppvisar utdrag (HVB) ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig fotolegitimation före anställning. Utdraget begär du på polisens hemsida. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum.
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
Fast lön ob tillägg .
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Detta är ett heltidsjobb.
Ekerö kommun
http://www.ekero.se/
Enhetschef
Sofie Bergenstråhle sofie.bergenstrahle@ekero.se 08-124 575 07 Jobbnummer
9590667