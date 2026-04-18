Bemanning och Rekrytering
Jobblink Sweden AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-04-18
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobblink Sweden AB i Solna
Har du en akademisk bakgrund, några års arbetslivserfarenhet och känner att du vill in i rekrytering, men inte riktigt fått chansen än?
Det här är din väg in.
Jobblink Sweden AB söker nu en Junior Talent Partner - en roll för dig som vill bygga en karriär inom rekrytering, matchning och arbetsmarknad, och som är redo att ta ansvar från dag ett.
Du kommer att:
Arbeta hands-on med search, urval och kandidatdialog
Lära dig identifiera kompetens, potential och driv
Matcha kandidater mot rätt möjligheter och karriärvägar
Få förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar i praktiken
Arbeta med verktyg och metoder som används inom modern rekrytering
Följa kandidaters utveckling och fatta egna beslut i processer
Vi söker dig som:
Har en akademisk bakgrund (krav)
Har minst 2-3 års arbetslivserfarenhet (krav)
Vill in i rekrytering, talent acquisition eller bemanning
Har jobbat med människor (t.ex. service, försäljning, HR, administration)
Är nyfiken på arbetsmarknaden och hur människor matchas rätt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
För att många roller inom rekrytering kräver erfarenhet -
men här får du chansen att bygga den.
Du får en konkret start i rekryteringsbranschen
Du arbetar nära riktiga case och människor från dag ett
Du utvecklar en efterfrågad kompetens inom matchning och arbetsmarknad
Du får en roll där din utveckling märks snabbt
Vem du är:
Du är i början av din karriär men har redan visat att du kan ta ansvar.
Du är driven, nyfiken och gillar att förstå människor - inte bara prata med dem.
Och viktigast av allt: du vill inte vänta på "rätt möjlighet" - du vill ta den. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: robert.johansson@workcoaching.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobblink Sweden AB
(org.nr 559007-2830) Jobbnummer
9862643