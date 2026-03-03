Bemanning av stödchatt Kvinnojouren KAK
2026-03-03
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
Bemanning av stödchatt för Kvinnojouren KAK
Kvinnojouren KAK söker anställa en person för att bemanna verksamhetens stödchatt, två timmar per vecka under verksamhetsåret 2026.
Om Kvinnojouren KAK
Kvinnojouren KAK (Köping Arboga Kungsör) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som har kämpat för- och arbetat med våldsutsatta kvinnor i över 40 år.
Vi erbjuder stöd och rådgivning till kvinnor som utsatts för hot eller våld av en partner, familjemedlem eller anhörig.
Vi kan bistå med stödsamtal, juridisk rådgivning, medföljning till myndigheter och finns vid våldsutsatta kvinnors sida som en trygghet i arbetet för ett självständigt liv fritt från våld, hot och förtryck.
Genom kunskapsspridning, opinionsbildning och projekt arbetar vår styrelse och ideellt engagerade kvinnor våldsförebyggande för en framtid fri från mäns våld mot kvinnor.
Om chatten
Kvinnojouren KAK:s chatt är öppen varje torsdag 18:00-20:00. Dit kan våldsutsatta kvinnor och tjejer, samt anhöriga eller utomstående vända sig för att få stöd och råd.
Syftet med chatten är framför allt att de stödsökande ska få möjlighet att ventilera sina känslor och tankar, dela med sig av sin situation, kunna ställa frågor om hur de ska agera rent praktiskt samt få råd och stöd i hur de kan gå vidare. Vid behov får de stödsökande relevant information och kan bli hänvisade till andra aktuella stödinsatser eller myndigheter. Vi hoppas att de stödsökande efter avslutad chatt ska känna sig lugnare och må bättre samt känna sig mindre ensamma.
Din roll
Som anställd i vår stödchatt är din uppgift att vara en stöttande medmänniska. Du finns där för att lyssna och bekräfta de stödsökande. Detta gör du genom att stärka, aldrig döma och genom att vara en person som orkar och vågar lyssna och prata om det som är svårt. Du har inte alltid alla svar på alla frågor men kan med hjälp av vårt stödmaterial hänvisa stödsökande vidare vid behov.
Uppdraget
Du är ensam ansvarig för att hålla stödchatten öppen varje torsdag klockan 18:00-20:00 men har alltid möjlighet att bolla och få stöd från någon i Kvinnojouren KAK:s styrelse under chattens öppettider. Uppdraget utförs helt online, via roks chattverktyg - du kan alltså sitta hemma och chatta.
Inför uppdraget i chatten kommer du att genomgå Kvinnojouren KAK:s volontärutbildning som består av två utbildningsdagar samt en praktisk utbildning i chattverktyget samt hur chatten bemannas och sköts, denna tar ca 2 timmar. Under dessa utbildningstillfällen utgår timlön
Vi ser meriterande på utbildning inom socialt arbete eller erfarenhet av arbete med mäns våld mot kvinnor samt tidigare uppdrag i stödchatt, men det är inget krav.Anställningsvillkor
Ålder och värdegrund
Du behöver vara minst 20 år gammal och dela vår feministiska värdegrund.
Medlem
Du behöver vara medlem i Kvinnojouren KAK och betala en medlemsavgift på 200 kr
Utdrag ur belastningsregistret
Vi kommer att be om ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Tystnadslöfte
Alla verksamma inom vår jourverksamhet arbetar under tystnadslöfte. Det innebär att uppgifter av personlig eller känslig karaktär som du får ta del av under ditt uppdrag inte får föras vidare till personer utanför organisationen. Du förbinder dig till detta via ett kontrakt.Ersättning
Timlön, betalas ut månadsvis Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: rebecca@kvinnojourenkak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bemanning av stödchatt". Arbetsgivare Kvinnojouren Kak
731 30 KÖPING Kontakt
Styrelseledamot
Rebecca Kvinnojouren KAK rebecca@kvinnojourenkak.se Jobbnummer
9775458