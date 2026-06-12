Utvecklingsstrateg till Kommunstyrelsens förvaltning
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning / Organisationsutvecklarjobb / Varberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Varberg
2026-06-12
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Tjänsten är placerad på kommunstyrelsens förvaltning. Här arbetar vi nära de politiska besluten och har en viktig roll i att leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamheter. Vår vardag präglas av samarbete och engagemang och vi bidrar till långsiktig samhällsplanering, hållbar tillväxt och god service till invånarna. Låter det intressant?
Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att leda, samordna och utveckla hela kommunen. Digitalisering är ett av våra viktigaste verktyg för att utveckla verksamheter i praktiken och skapa verklig nytta för invånare och medarbetare. Nu stärker vi förmågan att bidra till att skapa riktning, möjliggöra förändring och stärka kommunens samlade förmåga till omställning. Vi söker en utvecklingsstrateg som tillsammans med kollegor på digitaliseringsenheten vill driva denna förflyttning på riktigt.
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Du driver utveckling inom prioriterade områden och hanterar och samordnar inkommande frågor och uppdrag från förvaltningar, ledning och politik.
I rollen ingår bland annat att:
• Leda och utveckla kommunens AI-arbete på ett målsökande sätt, med utgångspunkt i verksamheternas behov för att skapa verkligt värde.
• Skapa sammanhang och riktning genom att samordna digitaliseringsinitiativ över förvaltningsgränser och bygga gemensamma arbetssätt och strukturer där det finns behov.
• Bidra till att ta fram en struktur, styrning och ledning för digitalisering som möjliggör omställning och stärker verksamheternas egen förmåga.
• Ta emot och bereda inkommande ärenden såsom remisser och uppdrag från ledning och politisk nivå Bidra med ett strategiskt perspektiv på digitalisering inom organisationen.
• Ta ansvar för att frågor drivs från idé eller uppdrag till faktisk förändring.Vi söker en strategisk förmåga som även får saker att hända i komplexa sammanhang.Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklings- eller förändringsarbete.
• Erfarenhet av att strategiskt leda AI-arbete.
• Vana att arbeta nära ledning och stödja i prioriteringar och vägval.
• Förmåga att omsätta analys och insikter till konkret förändring.
• Förstår och kan värdera hur data/information, analys, AI och annan digitalisering kan användas och översättas till verksamhetsutveckling.
• Uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift har erfarenhet av att tillgodogöra dig och tillämpa relevant lagstiftning i ditt arbete.
• Vi tror att du har en akademisk examen eller motsvarande inom ett relevant område.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att etablera informationsdrivna organisationer.
• Erfarenhet av strategiskt arbete med portföljstyrning.
• Arbetat med styrning och ledning av digitalisering.
• God förståelse för verksamhet och styrning inom kommuner eller andra politiskt styrda organisationer
Viktiga egenskaper för oss
• Du tar ansvar för helhet och framdrift även när det inte finns ett tydligt uppdrag.
• Du samspelar med andra i organisationen för effektiva, samordnade lösningar i riktning mot våra mål.
• Du har förmåga att skapa riktning i komplexitet.
• Du har ett innovativt och nytänkande förhållningssätt där egna och andras idéer prövas, utforskas och tas tillvara.
• Du bidrar till delaktighet genom ett öppet och inkluderande arbetssätt.
• Du har förmåga att genom ditt engagemang även inspirera andra,
• Du har en positiv inställning och ser möjligheter till hur du själv kan bidra till att skapa värde i olika sammanhang.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och gör en helhetsbedömning av dina samlade kompetenser.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330916". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Digitaliseringschef
Ingrid Halvorsen ingrid.halvorsen@varberg.se +4634088862 Jobbnummer
9962323