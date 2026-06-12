PMO Consultant
SJR in Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
SJR Interim Management söker nu en PMO‐konsult till ett verksamhetsnära och strategiskt viktigt uppdrag hos vår kund i Bromma. Under cirka 12 månader (föräldrarvikariat) får du en central roll i att hålla ihop PMO‐strukturen, stötta beslutsforum och samtidigt driva projekt nära affären i gränslandet mellan business och IT.
Det här är en roll för dig som trivs i en hybridfunktion där styrning, struktur och operativ genomförandekraft möts. Du blir en nyckelperson i en pågående transformationsresa och ansvarar för att portfölj, metodik och strategiska initiativ omsätts i tydliga och mätbara resultat.
Ansvarsområden
Du arbetar nära ledningsgrupp, affärsområdeschefer och digital/IT funktioner och blir en central länk mellan strategi och operativ leverans.
• Leda och koordinera PMO och TAB samt säkerställa struktur i projektintag och beslutsunderlag
• Driva och kvalitetssäkra gate processer (Feasibility & Execution Readiness)
• Ansvara för och vidareutveckla projektportföljen (Master Portfolio)
• Leda implementering och utvärdering av patientstödspiloter och ta fram skalbar affärsmodell
• Övergripande ansvar för Digital Customer Journey programmet
• Koordinera lokala leveranser kopplat till strategiplan 2030 och digital strategi
• Driva eller stötta nya strategiska initiativ och affärsutvecklingsprojekt
• Utforma och implementera change management planer inklusive kommunikation och utbildningsmaterial
• Facilitera workshops och skapa förankring mellan affär och IT
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som PMO eller projektledare och som är trygg i seniora rum och van att driva komplexa transformationsinitiativ från start till mål.
Vidare letar vi efter dig som mappar in på nedan:
• Minst 7 års erfarenhet från management consulting eller senior projekt-/programledning
• Dokumenterad erfarenhet av att etablera eller leda PMO
• Stark bakgrund inom digitala och IT nära projekt
• Förmåga att omsätta strategi till konkreta planer med tydligt resultatfokus
• Gedigen erfarenhet av förändringsledning och transformationsprogram
• Erfarenhet från MedTech eller Life Science är meriterandeDina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, analytisk och trygg i att kombinera strategisk höjd med operativt arbete. Du skapar förtroende, kommunicerar tydligt och har lätt att få med dig seniora intressenter. Du är lösningsorienterad, flexibel och vågar utmana när det behövs. Vidare är du en god och härlig kollega som bidrar till en bra stämning.
Flytande svenska och engelska är ett krav.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Emma Hultberg på emma.hultberg@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-06-28
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Emma Hultberg emma.hultberg@sjr.se Jobbnummer
9962320