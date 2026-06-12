Vill du jobba med en ung tjej i sommar och i höst?
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2026-06-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
En glad och aktiv flicka i Luleå söker nu efter en personliga assistenter som hjälper henne till en trygg och meningsfull vardag. Att leka med dockor, bollar, titta på tv / film och utomhusaktiviteter är några av hennes intressen. Vi söker dig som vill arbeta som vikarie vid behov.
Flickan sitter i rullstol och behöver därför hjälp med de dagliga rutinerna såsom personlig omvårdnad, medicinering, matlagning och städning. Du kommer också att vara ett stöd vid fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang. Förflyttningar förekommer inom arbetet, lyfthjälpmedel finns att tillgå.
Vem söker vi?
Du som söker bör vara en glad, empatisk, ansvarsfull och tålmodig person som gärna tar egna initiativ. Då flickan inte kan prata själv så är det viktigt att du är lyhörd och uppmärksam. Tidigare erfarenheter från liknande arbeten är meriterande men inte ett krav.
Vi vill att du som söker är rökfri, och på grund av allergi - inte äger några pälsdjur, samt att du behärskar det svenska språket.
Hur ser passen ut?
Assistansen utgår från flickans hem, där också mamma, pappa och syskon bor.
Arbetstiderna är förlagda kl.09.00-21.00 / 15.00-21.00 vardagar och helger. Ibland finns det behov av att assistenten jobbar extra under natten (sovande jour).
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Anbudsgatan 1 (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9962324