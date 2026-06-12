Administrativ Koordinator på deltid till en kund
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du student och söker ett flexibelt extrajobb samt sommarjobb vid sidan av studierna? Trivs du i en administrativ roll med många kontaktytor? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vår kund är ett företag verksamt inom certifiering, revision och kvalitetssäkring. Som Administrativ Koordinator blir du en viktig del av teamet och ansvarar för att planera, koordinera och boka revisioner. Du arbetar med företagets enklare revisionstyper och har daglig kontakt med både kunder och revisorer. Rollen innebär ett nära samarbete med erfarna kollegor som fungerar som stöd i frågor kring regelverk, bokningar och processer.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att boka och koordinera revisioner, kommunicera med kunder och revisorer via mail och telefon samt säkerställa att rätt resurser används för respektive uppdrag. Du ansvarar för att skicka ut information till kunder och revisorer inför planerade revisioner samt följa upp och administrera bokningar i företagets system. Rollen innebär även att arbeta utifrån etablerade regelverk och processer.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund. Start sker omgående. Omfattningen är 8–20 timmar per vecka, med möjlighet att arbeta upp till 50 procent under sommaren. Arbetstiderna är flexibla och kan anpassas efter studierna, med möjlighet att arbeta både hela och halva dagar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är student och gärna har minst två års studier kvar.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har grundläggande datakunskaper.
Trivs med administrativa arbetsuppgifter och kundkontakt.
Har möjlighet att arbeta kontinuerligt vid sidan av studierna samt deltid under sommaren med omgående start
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är driven, energisk och har en stark vilja att göra ett bra jobb. Du är en person som tar initiativ, arbetar effektivt och trivs i ett högt tempo. Vidare är du serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med kunder och kollegor. Du är prestigelös, framåt och motiveras av möjligheten att utvecklas och få värdefull arbetslivserfarenhet parallellt med dina studier.
Passar ovanstående beskrivning in på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alexandra Kaleta goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9962329