Truckförare/Lagermedarbetare sökes till kund i Grängesberg
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Ludvika Visa alla lagerjobb i Ludvika
2026-06-12
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Ludvika
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Säter
, Borlänge
eller i hela Sverige
Gillar du fysiskt arbete och vill bli en del av vår kunds härliga arbetsplats? Läs då vidare nedan!
Snillen, doers och visionärer – alla är unika ingredienser i vår kunds framgångskoncept.
I rollen som lagermedarbetare/truckförare hos vår kund i Grängesberg kommer du huvudsakligen att köra truck samt plocka varor för hand. Alternativt att du är placerad på en station och arbetar med packning av varor som ska distribueras. Arbetsuppgifterna är fysiskt krävande och präglas av ett högt arbetstempo.
Vi söker nu heltidsmedarbetare till våran kund i Grängesberg med start v.26 och v.27
DETTA SÖKER VI
Du trivs i ett fysiskt krävande arbete
Förstår vikten av att följa rutiner för ett säkert arbete
Läser och talar svenska obehindrat
Truckkort A1-4
Meriterande om du har erfarenhet av lagerarbete
Som person är du pålitlig, noggrann, flexibel, ansvarstagande och handlingskraftig. Du har en hög arbetsmoral och du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor. I denna roll kommer du att arbeta efter högt uppsatta mål, det är därför viktigt att du trivs i ett högt arbetstempo och strävar efter att uppnå goda resultat i ditt arbete.
Vi kommer att begära utdrag från belastningsregistret som en del av processen.
Låter tjänsten som något för dig? Passa på att ansöka redan idag! Intervjuer och urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Industrivägen 7 (visa karta
)
772 32 GRÄNGESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Martin Staffas orebro.karlstad@studentconsulting.com Jobbnummer
9962330