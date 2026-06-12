Chaufför B-kort (dagtid) Södra-Stockholm

WeStaff Sweden AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-06-12


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

WeStaff Sweden söker B-korts chaufför till vår kund i Sätra.
Nu söker vi en B-kortschaufför för sommarjobb V.28-V.33 hos ett välkänt åkeri med terminal & verksamhet i Sätra söder om Stockholm.
Det är ett jobb för dig som vill jobba i ett seriöst team och vara en del i verksamheten där varje moment räknas.

Konsultuppdrag Sommarjobb

Sommarjobb heltid mellan v.28-v.33 dagtid - måndag till fredag

Start: Enligt överenskommelse

Vad du får i det här jobbet

Grundlig upplärning och bra moderna bilar som redskap

Arbete i ett större chaufförsteam med erfarenhet och hög kompetens

En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och respekt speglar arbetsdagarna

Möjlighet att utvecklas och växa i rollen över tid

Om jobbet
Som B-kortschaufför kör du ut paket, styckegods, burar från terminal till företag och till privatpersoner. Rollen som chaufför är ett socialt jobb där du under en dag möter både kunder och dina kollegor. Du kör både inne i stan och på landet. Din dag börjar oftast ganska tidigt med att du sorterar paket och planerar din runda för dagen tillsammans med din transportledare. Som chaufför arbetar du dagtid och är ledig på helgerna.

Publiceringsdatum
2026-06-12

Dina arbetsuppgifter
Köra lätt lastbil B-behörighet

Lasta paket, pall, burar

Ge god service till kunder

Hantera samtliga sändningar digitalt genom användning av handdator

Vem vi söker
Det här passar dig som är trygg i din yrkesroll och tar ansvar för ditt arbete.

Kvalifikationer
B-körkort

Tidigare erfarenhet av lätt lastbil med bakgavellyft

Behärskar svenska i tal och skrift

Har du lokalkännedom i stockholmsområdet ser vi det som meriterande.
Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad och självgående. Du är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi ser även att du är serviceinriktad och värderar goda kundrelationer högt.

Ansökan - enkelt och snabbt!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903405-2051524".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9962321

Prenumerera på jobb från WeStaff Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos WeStaff Sweden AB: