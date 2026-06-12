Entrévärd-Extra jobb på helger
Å-Tellet i Norrtälje AB / Servicepersonaljobb / Norrtälje Visa alla servicepersonaljobb i Norrtälje
2026-06-12
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Åtellet söker nu en entrévärd. Som entrévärd är du den som först möter våra gäster vid entrén. Dina huvudsakliga uppgifter är att;
• Kontrollera legitimation, det ska vara ett giltigt Id kort (ej digitalt). Vi har 18 år samt 20 gräns.
• Kontrollera allmäntillståndet vid entrén och nykterheten, överförfriskade personer nekas och hänvisas till annan plats eller komma tillbaka en annan kväll.
• Ha en bra dialog med personal så att det blir ett bra flöde på väntande gäster..
• Vid lugn kvälla att cirkulera runt i våra lokaler, hjälpa till att plocka tomma glas etc
• Arbetstiden är främst fredag samt lördagar kl 20.00-01.00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
via mail
E-post: sanna@atellet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Entrévärd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Å-Tellet I Norrtälje AB
(org.nr 556742-4386)
Sjötullsgatan 10 (visa karta
)
761 30 NORRTÄLJE Arbetsplats
Å-Tellet i Norrtälje AB Kontakt
Hotellchef
Susanna Fagerström sanna@atellet.se 0176 700 450 Jobbnummer
9962319